穆迪調降美國信評後 全球僅剩11國維持3A最高評等
鉅亨網編譯羅昀玫
巴隆周刊 (Barron’s) 報導，國際信評機構穆迪 (Moody’s) 於上週五 (16 日) 正式將美國主權信用評等由最高等級「Aaa」下調至「Aa1」，引發全球市場關注。
目前全球僅剩 11 個國家仍保有穆迪最高評等，分別為：澳洲、加拿大、丹麥、德國、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、瑞典與瑞士。
穆迪指出，美國過去十多年來政府債務與利息支出占比持續上升，水準已明顯高於同等評級的其他主權國，這是此次降評的主因。
除主權評等外，穆迪也針對企業及金融機構進行評級。目前在企業領域中，蘋果 (AAPL-US)、嬌生 (JNJ-US) 與微軟 (MSFT-US) 仍維持「Aaa」頂級信評。此外，美國兩大政府支持機構房利美與房地美亦同樣享有最高評等。
根據穆迪評級體系，「Aaa」代表長期違約風險極低，信用品質最為穩健；而最低等級「C」則通常表示該實體已經違約，幾乎無望回收本金與利息。
此次降評消息於上週五 (16 日) 美股盤後公布，週一 (19 日) 市場開盤後，美股一度下挫，但隨後反彈，道瓊週一收漲約 137 點，標普微升 0.09%，那指幾乎持平，費半指數下跌 0.5%。
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