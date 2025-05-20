穆迪調降美國信評後 全球僅剩11國維持3A最高評等

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-20 09:00

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巴隆周刊 (Barron’s) 報導，國際信評機構穆迪 (Moody’s) 於上週五 (16 日) 正式將美國主權信用評等由最高等級「Aaa」下調至「Aa1」，引發全球市場關注。

目前全球僅剩 11 個國家仍保有穆迪最高評等，分別為：澳洲、加拿大、丹麥、德國、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、瑞典與瑞士。

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穆迪指出，美國過去十多年來政府債務與利息支出占比持續上升，水準已明顯高於同等評級的其他主權國，這是此次降評的主因。

全球僅剩 11 個國家仍保有穆迪 Aaa 最高評等 (圖：REUTERS/TPG)

根據穆迪評級體系，「Aaa」代表長期違約風險極低，信用品質最為穩健；而最低等級「C」則通常表示該實體已經違約，幾乎無望回收本金與利息。