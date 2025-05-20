微軟大舉擴展AI生態系 攜手馬斯克xAI與歐洲新創

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-20 01:01

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微軟 (MSFT-US) 周一 (19 日) 在年度開發者大會「Build」上宣布，將擴大其雲端人工智慧 (AI) 生態系，正式引入馬斯克旗下 xAI 的 Grok 3 和 Grok 3 mini 模型，並攜手法國新創 Mistral 及德國新創 Black Forest Labs，讓 Azure 雲端用戶可選擇超過 1,900 種 AI 模型。

這項策略凸顯微軟在 AI 競爭中轉向「中立平台」角色，減少對 OpenAI 的資金依賴，同時積極拓展與其他 AI 開發者的合作，以強化市場影響力並控制成本。

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Azure 客戶可直接透過微軟資料中心使用這些模型，有效降低因需求過高導致的服務中斷風險。微軟表示，未來將持續引入更多熱門模型，以滿足企業多元化的 AI 應用需求。

AI 代理人登場 協助開發者自動撰寫程式

微軟在會中同時推出全新 AI 程式設計工具「GitHub Copilot Agents」，進一步提升 AI 協助開發的自動化程度。與過去僅能根據程式上下文生成簡單程式碼片段不同，最新的「代理人」功能能夠根據人類開發者的指示，自主完成更完整的程式設計任務。例如，開發者只需提供程式錯誤描述及修正策略，AI 便會自動撰寫程式碼並在完成後提醒開發者檢查。

此舉正面迎戰 OpenAI 上周發表的類似工具「Codex」，雙方在 AI 開發輔助工具市場的競爭逐漸升溫。微軟強調，未來企業可透過 Azure Foundry 平台，基於不同 AI 模型打造專屬的 AI 代理人，協助處理商務內部多樣化的工作任務。

搶攻 AI 雲端市場 微軟年營收瞄準 130 億美元

在 AI 成為科技巨擘競逐的新戰場下，微軟積極拓展其雲端 AI 業務版圖。根據微軟最新說法，其 AI 業務 (包含雲端基礎設施與 AI 應用) 預計年營收將達到 130 億美元，足以抵銷龐大的資料中心投資成本。

此外，微軟也宣布推出多項新工具，協助企業和開發者更有效率地導入生成式 AI，包括一個用於評估熱門 AI 模型表現的排行榜、自動推薦最適模型的選擇工具，以及協助企業利用內部資料打造專屬 AI 模型的解決方案。