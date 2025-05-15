〈財報〉沃爾瑪上季同店銷售超預期 關稅壓力5月起反映在物價

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-15 23:30

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美國零售巨擘沃爾瑪 (Walmart) 周四 (15 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 4/30) 財報，在美國通膨趨緩與消費動能尚未完全回升的環境下，該公司繳出優於預期的業績表現。然而，高關稅與經濟不確定性帶來的成本壓力，將迫使沃爾瑪在 5 月起調高部分商品價格，成為消費市場的重要觀察指標。

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業績優於預期 核心業務保持成長

根據財報，沃爾瑪第一季營收達到 1,656 億美元，年增 2.5%，雖略低於市場預期，但同店銷售成長強勁，達 4.5%，超過分析師預估的 3.9%；調整後每股盈餘為 0.61 美元，高於市場預期的 0.58 美元。

值得注意的是，美國電商業務持續快速成長，本季營收年增 21%，全球電商業務也大幅成長 22%，且首次單季實現獲利，展現出線上業務逐漸成為成長引擎。

不過，受關稅不確定性影響，公司未提供第二季獲利預測，僅維持全年銷售與獲利目標不變。沃爾瑪財務長雷尼 (John David Rainey) 表示：「目前營運環境變化極快，我們難以精準預測短期內的獲利情況。」

關稅成本轉嫁在即 消費者恐面臨漲價潮

雷尼坦言，「如果你還沒感受到價格上漲，那麼很快就會發生。」沃爾瑪已開始因應關稅調整商品價格，尤其是進口生鮮產品如香蕉、酪梨、咖啡和玫瑰等，漲價壓力將在 5 月起陸續反映到零售價格上。

儘管川普政府與中國達成 90 天的暫時關稅協議，將部分進口關稅下調至 30%，但雷尼表示：「30% 的關稅依然過高，對消費者來說仍是沉重的負擔。」他也指出，零售業者無法完全吸收如此大幅度的關稅衝擊。

消費模式轉變 高收入家庭轉向沃爾瑪購物

在通膨壓力持續下，更多高收入家庭選擇到沃爾瑪購買日常用品與生鮮食品。沃爾瑪的「Rollback」促銷活動與自有品牌商品受到消費者青睞，有助於拉抬客單價與消費頻率。

與此同時，沃爾瑪積極發展數位業務，透過線上訂購、快速配送等服務吸引更多年輕族群與高收入客層。數位廣告和第三方市場平台的收入成為新一波成長動能，提升了整體毛利率。

展望未來 關稅與經濟波動仍是主要風險

沃爾瑪執行長董明倫 (Doug McMillon) 表示，公司將盡力壓低民生用品價格，但其他類別的進口商品可能無法避免漲價。他也強調，公司會視情況調整供應鏈布局，並與供應商協商更好的採購條件，降低成本壓力。