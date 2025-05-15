〈財報〉阿里巴巴上季業績失色 加大AI布局難掩電商成長壓力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-15 19:44

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阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 周四 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 3/31) 與 2025 會計年度全年財報，其中第四季營收表現未達市場預期，凸顯中國消費市場復甦乏力以及電商巨頭在激烈市場競爭中的困境。

根據財報，阿里巴巴第四季營收成長 7%，達人民幣 2,365 億元 (約 327.9 億美元)，低於市場預期的人民幣 2,372 億元。受消息影響，阿里巴巴美股盤前股價一度下跌超過 5%，截稿前，下跌 5.53%，每股暫報 126.60 美元。

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儘管淨利年增近 279% 至人民幣 124 億元，但分析師指出，此增幅主要來自股權投資價值變動與資產處分收益，並非來自核心業務的實質成長，顯示經營基本面仍面臨挑戰。

按全年來看，2025 會計年度全年營收為人民幣 9,963 億元 (約 1,373 億美元)，年增 6%；經營利潤成長 24% 至人民幣 1,409 億元 (約 194 億美元)。歸屬普通股股東的淨利潤達人民幣 1,295 億元 (約 178 億美元)，年增 77%；非公認會計準則下淨利潤為人民幣 1,581 億元 (約 218 億美元)，持平去年。

全年經營現金流下降 10% 至人民幣 1,635 億元 (約 225 億美元)，自由現金流大減 53% 至人民幣 739 億元 (約 102 億美元)，反映雲基礎設施投資增加。攤薄每股美國存託股收益為人民幣 53.59 元 (約 7.38 美元)，非公認會計準則下達人民幣 65.41 元 (約 9.01 美元)，年增 5%。

價格戰白熱化 電商主業壓力山大

在中國經濟前景不明與房市危機持續之下，消費者趨於節省開支，各大電商平台掀起激烈價格戰。阿里巴巴的核心電商部門淘寶天貓集團 (TTG) 上季營收成長 9% 至人民幣 1,014 億元，略優於預期，但面對拼多多 (PDD-US) 與京東 (JD-US) 的強勢崛起，以及字節跳動旗下抖音電商的快速擴張，市占率保衛戰壓力沉重。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師指出，即便客戶管理收入增加帶動毛利成長，但成本上升可能已超過營收增幅，導致淘寶天貓集團的利潤率較去年同期下降。

此外，阿里巴巴持續推動即時零售業務，與京東展開「30 至 60 分鐘到貨」的快速配送競爭，並透過優惠券與折扣活動吸引消費者。面對即將到來的「618」購物節，各大平台已提早展開預售搶客，預料價格戰將進一步升溫。

積極押注 AI 雲端業務 加速轉型求突圍

在核心電商業務成長動能放緩下，阿里巴巴積極轉型發展 AI 與雲端業務。本季雲端智慧部門營收年增 18% 至人民幣 301 億元，增速優於上一季，主要受惠於公共雲服務需求提升以及 AI 相關產品的廣泛應用。

阿里巴巴近來頻頻推出新一代 AI 大模型，4 月推出旗艦版本 Qwen 3(千問 3)，並強調其性能已能媲美國際競爭對手。今年以來，該公司 AI 產品營收已連續七個季度實現三位數成長。然而，面對百度 (BIDU-US)(09888-HK)、騰訊(00700-HK) 等中國國內科技巨擘以及全球 AI 領導者的激烈競爭，阿里巴巴的 AI 戰略仍需時間檢驗成效。

阿里巴巴高層表示，未來三年將投入逾人民幣 3,800 億元強化 AI 基礎設施，包括資料中心建設，以實現通用人工智慧 (AGI) 的長期目標。不過，董事會主席蔡崇信也對當前 AI 市場過熱發出警告，提醒投資人需警惕潛在泡沫風險。

海外市場成長放緩 國際布局挑戰重重

阿里巴巴國際電商業務上季營收成長 22%，但增速較前一季放緩，同樣低於市場預期。儘管積極拓展跨境電商市場，但面對全球貿易不確定性與地緣政治風險，海外業務發展仍面臨諸多挑戰。