8年來最大海外併購行動！三星電子砸515億收購德國FlaktGroup 股價應聲漲逾1.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-14 09:30

‌



南韓三星電子今 (14) 日宣布，將以 15 億歐元 (約 515 億台幣) 收購德國工業集團 Triton 持有的 FlaktGroup 股份。這是三星自 2017 年以 80 億美元收購哈曼國際以來規模最大的海外併購案，標誌著該公司正透過跨界整合加速佈局 AI 時代的基礎設施賽道。

三星電子在一份聲明中表示，此次收購直接瞄準生成式 AI、自動駕駛、混合實境 (XR) 等技術引發的算力基建浪潮。隨著資料中心對高效冷卻系統的需求激增，FlaktGroup 的技術累積將有助三星搶佔全球 HVAC 空調系統市場份額。

‌



三星說：「資料中心的能源效率已成為限制 AI 發展的關鍵瓶頸，透過整合 FlaktGroup 的尖端製冷解決方案，我們旨在為超大規模資料中心提供從晶片冷卻到建築溫控的全鏈條支援。」

產業觀察人士指出，此舉將使三星切入年產值逾千億美元的工業溫控市場且可能引發連鎖效應。在 AI 算力軍備競賽加劇的背景下，惠而浦、大金等家電巨頭也將加速滲透到資料中心溫控領域。

分析機構也預測，到 2030 年，具備 AI 適配能力的 HVAC 解決方案市場規模將突破 200 億美元，而此次收購有望為三星贏得先發優勢。

根據協議，交易預計於 2025 年內完成，總部位於慕尼黑的 FlaktGroup 的 2800 餘名員工將納入三星全球研發體系。

FlaktGroup 是一家擁有近百年歷史的歐洲企業專注於暖氣、通風及空調系統研發，產品廣泛應用於資料中心、商業建築和工業設施領域。

此次交易被視為三星戰略轉型的重要節點。自 2020 年提出「新經營」策略以來，三星持續透過併購補強非半導體業務版圖。這項收購不僅延續其在智慧家庭領域的擴張慣性，FlaktGroup 的商用空調技術可與三星家電業務形成協同，更首次深度涉足工業基礎設施領域。

值得關注的是，交易完成後，三星打算將 FlaktGroup 的低碳熱回收技術與自身半導體製造的能源管理經驗結合，開發新一代綠色資料中心解決方案。

隨著全球資料中心每年新增超百萬台伺服器，冷凍系統能耗已佔資料中心總用電量的 40%。透過掌控核心溫控技術，三星有望在 AI 硬體領域上建構從晶圓代工到基礎設施運維的垂直整合優勢。