川普家族比特幣礦業事業將上市 Gryphon盤前一度暴漲280%

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-12 20:50

‌



《彭博》周一 (12 日) 報導，美國總統川普家族積極擴展加密貨幣版圖，由川普之子艾瑞克 (Eric Trump) 和小唐納 (Donald Trump Jr.) 共同參與的比特幣礦業公司 American Bitcoin Corp.，將透過與 Gryphon Digital Mining 的合併交易正式上市。受此激勵，Gryphon 股價在美股盤前一度暴漲逾 280%。這項全股票交易案預計最快於今年第三季完成，新公司將以「ABTC」為代號在那斯達克掛牌。

根據 Hut 8 公司周一發布的聲明，American Bitcoin Corp. 將透過全股票交易方式被 Gryphon 收購，合併後的新公司將沿用 American Bitcoin 品牌，並預計以股票代號 「ABTC」 在那斯達克掛牌上市。合併完成後，American Bitcoin 現有股東將持有約 98% 的新公司股份，Gryphon 現有股東則僅保留小部分股權。

‌



這項消息激勵 Gryphon 周一盤前股價飆升約 280%，反映市場對新公司未來發展的高度期待。截稿前，Gryphon(GRYP-US) 大漲 203.75%，每股暫報 1.72 美元。

American Bitcoin 成立於今年 3 月，專注於比特幣挖礦及戰略性比特幣儲備業務，前身為 American Data Centers Inc.。該公司由包括川普家族成員在內的投資人共同創立，目前由艾瑞克擔任策略長 (CSO)，並由原董事會和管理團隊領導。

Hut 8 執行長 Asher Genoot 表示：「這項交易是擴大 American Bitcoin 發展的下一步，未來將作為低成本、大規模比特幣儲備的專屬平台。我們透過上市將直接獲得成長資本，同時為股東保留長期的比特幣增值機會。」