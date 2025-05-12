川普家族比特幣礦業事業將上市 Gryphon盤前一度暴漲280%
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-12 20:50
《彭博》周一 (12 日) 報導，美國總統川普家族積極擴展加密貨幣版圖，由川普之子艾瑞克 (Eric Trump) 和小唐納 (Donald Trump Jr.) 共同參與的比特幣礦業公司 American Bitcoin Corp.，將透過與 Gryphon Digital Mining 的合併交易正式上市。受此激勵，Gryphon 股價在美股盤前一度暴漲逾 280%。這項全股票交易案預計最快於今年第三季完成，新公司將以「ABTC」為代號在那斯達克掛牌。
根據 Hut 8 公司周一發布的聲明，American Bitcoin Corp. 將透過全股票交易方式被 Gryphon 收購，合併後的新公司將沿用 American Bitcoin 品牌，並預計以股票代號 「ABTC」 在那斯達克掛牌上市。合併完成後，American Bitcoin 現有股東將持有約 98% 的新公司股份，Gryphon 現有股東則僅保留小部分股權。
這項消息激勵 Gryphon 周一盤前股價飆升約 280%，反映市場對新公司未來發展的高度期待。截稿前，Gryphon(GRYP-US) 大漲 203.75%，每股暫報 1.72 美元。
American Bitcoin 成立於今年 3 月，專注於比特幣挖礦及戰略性比特幣儲備業務，前身為 American Data Centers Inc.。該公司由包括川普家族成員在內的投資人共同創立，目前由艾瑞克擔任策略長 (CSO)，並由原董事會和管理團隊領導。
Hut 8 執行長 Asher Genoot 表示：「這項交易是擴大 American Bitcoin 發展的下一步，未來將作為低成本、大規模比特幣儲備的專屬平台。我們透過上市將直接獲得成長資本，同時為股東保留長期的比特幣增值機會。」
市場分析指出，在比特幣價格近期大幅波動下，加密貨幣礦業與儲備策略成為業界關注焦點。American Bitcoin 計劃透過大規模持有比特幣資產，搭配礦業收益，建立長期獲利模式，與傳統單一挖礦企業形成區隔。
值得注意的是，川普家族積極投入加密貨幣領域的動作，也引發外界關注其在今年美國總統大選中的政策立場是否將更偏向支持數位資產發展。
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