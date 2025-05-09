三殺！市場憂邊境衝突加劇 印度股債匯市持續下跌 外國銀行拋售印度公債創紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-09 17:10

‌



印度股票與債券今 (9) 日繼續下跌，主要因為該國跟巴基斯坦在邊境上的衝突加劇，促使交易員減持來減少曝險部位。印度西部邊境在周四 (8 日) 夜間發生無人機和飛彈襲擊，引發人們對這兩個擁有核武的鄰國之間緊張局勢進一步升級的擔憂。

孟買證交所 Sensex 指數今日早盤後暴跌 950 點至 78968 點，另一股指 Nifty50 亦跌破 24000 點大關，一度跌深至 23935 點，兩大股指今日開盤均下跌近 1.5%，隨後收復早盤的部分失土。

‌



債市方面，台灣時間今日下午 4 點 10 分，印度基準的 10 年期公債殖利率攀升至 6.4303%，高於周四 (8 日) 收盤水位 6.3976%。

與此同時，外國銀行周四賣出創紀錄數量的印度國債，淨賣出 1063 億盧比 (12 億美元) 的印度公債。根據印度清算公司自 2006 年以來的數據，這一數字創下歷史新高。

儘管市場預估印度央行 (RBI) 將降息，但上述市況顯示，人們日益擔憂與巴基斯坦的敵對行動升級可能對印度市場造成的影響。在全球貿易不確定性的背景下，印巴衝突也削弱印度作為相對安全投資目的地的吸引力。

渣打集團 Nagaraj Kulkarni 說：「儘管印度宏觀基本面支持國債，但短期情緒和資金流動將取決於印巴局勢的發展。」該集團仍堅持購買 5 年期國債的建議。

隨著印巴衝突進一步加劇，盧比兌美元美元 / 印度盧比 (USDINR) 匯率今日擴大跌幅，跌至一個月低點 85.8425，即便盤中傳出 RBI 準備出手拋售美元來支持盧比。盧比周四盤中曾創 2022 年以來最大盤中貶幅。

市場緊張情緒也反映在美元兌盧比波動率的上升之上，這顯示押注盧比走貶的選擇權需求已超過看漲的選擇權需求。

一個月期美元兌盧比無本金交割遠期合約也攀升至一個月來最高水平，反映出離岸市場參與者對盧比疲軟的擔憂。

印度和巴基斯坦目前陷入 20 多年來最嚴重的對峙局面，自印度周三 (7 日) 攻擊巴國多處地點來報復上​​月喀什米爾地區發生的致命攻擊以來，雙方衝突不斷。

印度軍方表示，巴國武裝部隊周四晚間和今日凌晨沿著印度西部邊境使用無人機和其他武器發動「多次攻擊」。