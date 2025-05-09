幣圈史上最大交易！Coinbase29億美元收購全球最大加密衍生性商品交易所Deribit

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 09:20

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全球加密貨幣交易所產業周四 (8) 出現史上最大交易，美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 以 29 億美元收購 Deribit，收購全球最大加密衍生性商品交易所 Deribit，創下數位市場有史以來最大規模併購交易。

Coinbase 表示，將以 29 億美元左右收購選擇權經紀商 Deribit，其中包括 7 億美元現金和 1100 萬股 Coinbase A 類普通股，交易價格將根據慣例進行調整。這筆收購將加速推進 Coinbase 的全球衍生性商品策略。

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Coinbase 一直在尋求減少對投資者積極情緒的依賴，轉而增加服務並擴大新領域。

Coinbase 指出，Deribit 強大的市場存在和專業客戶基礎對加速 Coinbasey 國際成長戰略至關重要。

Deribit 目前是全球最大比特幣和以太幣選擇權平台，去年交易量成長近 1 倍至 1.2 兆美元。

Deribit 周四在部落格中寫道：「通過與 Coinbase 聯手，我們正在擴大我們的使命，以全球規模提供最佳的機構基礎設施。」

受美國川普政府對加密貨幣更友善監管環境的鼓舞，Deribit 執行長 Luuk Strijers 日前也曾表示，正「積極重新評估美國機會」。

上述交易將包括 7 億美元現金和 1100 萬股 Coinbase A 類普通股，交易價格將根據標準進行調整，但仍須獲得監管機構批准，預計今年底完成交易。Coinbase 也將接手 Deribit 在杜拜的營運執照。

Cantor 分析師 Brett Knoblauch 說：「這是歷史上最大的加密貨幣併購交易，我們認為這對 Coinbase 來說是一次 A + 級收購。」

收購 Deribit 將是 Coinbase 迄今進軍加密衍生性商品市場最具野心的舉措。選擇權在高度波動的資產類別中很受歡迎，因為它們賦予交易者在特定時間以預定價格買入或賣出資產的權利，但不要求他們執行交易。這使得投資者可以有效地對沖各種投資的風險。