美上周初領失業金人數回落至22.8萬 勞動市場仍具韌性

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-08 23:10

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美國勞動部 (DOL) 周四 (8 日) 公布最新數據，顯示截至 5 月 3 日當周，初領失業金人數減少 1.3 萬人至 22.8 萬人，略低於市場預期，顯示就業市場整體仍具韌性。這項指標回落至春假短期波動前的水準，也被視為與經濟穩定相符。

美上周初領失業金人數回落至 22.8 萬。(圖：Zerohedge)

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與此同時，上周續領失業救濟金人數亦下降 2.9 萬人至 187.9 萬人，反映目前仍有穩定的就業吸收能力。然而，隨著川普推動的新一波關稅政策逐步發酵，企業信心與就業前景仍面臨下行風險。

上周續領失業金人數亦下降 2.9 萬人至 187.9 萬人，反映目前仍有穩定的就業吸收能力。(圖：Zerohedge)

春假效應消退 申請人數恢復穩定

失業救濟金申請人數的回落主要受惠於紐約州的回檔。在春假期間，部分學校相關工作人員 (如司機與清潔工) 短期申請補助，導致上周數據一度升至兩個月高點。本周回歸常態後，使整體數據回穩。

調整季節因素後，四周平均值變動不大，顯示整體趨勢仍屬平穩。聯準會 (Fed) 主席鮑爾也在本周會後記者會中強調：「初領失業金數據並未顯示出令人憂心的升勢，勞動市場依然穩健。」

關稅疑慮加劇 勞動市場前景轉趨不明

儘管目前數據尚未顯示明顯惡化跡象，但多位經濟學家警告，企業信心已受到關稅政策擴大的打擊，可能進一步傳導至實體經濟。川普近期大幅提高中國進口商品的關稅，最高達 145%，對通膨與失業造成壓力。

鮑爾指出：「關稅上調幅度已超出預期，若持續下去，將可能導致通膨升高、經濟成長放緩與失業率上升。」

根據製造業採購經理人指數 (PMI)4 月調查，多數企業指出裁員已成為首選手段，暗示企業對人力資源的調整態度愈趨保守。

失業持續時間拉長 僱用意願轉弱

截至 4 月 26 日當周的續領失業金人數降至 187.9 萬人，但從另一項數據來看，美國失業人口的中位失業周數從 3 月的 9.8 周上升至 4 月的 10.4 周，反映出失業者重新找到工作的時間拉長。

雖然整體失業率持平於 4.2%，但企業因對經濟不確定性的擔憂而延緩招聘，讓部分勞工面臨更長的待業期。根據 4 月非農就業報告，該月新增就業人數為 17.7 萬人，略低於預期，進一步凸顯經濟放緩的跡象已悄然出現。

勞動市場未陷衰退 但政策變數增多

目前來看，美國勞動市場仍未出現大規模裁員潮，許多企業出於疫情後人力短缺的考量，仍不願貿然裁員。不過，隨著國內外貿易政策與通膨壓力升高，市場人士憂心就業數據未來可能將面臨更多挑戰。