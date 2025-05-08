受美英貿易協定樂觀情緒推動 比特幣價格急漲至接近10萬美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-08 18:02

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隨著美國總統川普預計將宣布與英國達成貿易協議，比特幣價格周四 (8 日) 強漲，自 2 月以來首次接近 10 萬美元大關。

截至台北時間 17:55，比特幣價格報 99802 美元，24 小時漲幅近 3%。以太幣漲勢更猛，24 小時漲逾 5%，報 1939 美元，逼近 2000 美元關卡。

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媒體報導，川普預計在美國時間周四公布與英國協議的框架。據報導，這項「重大貿易協議」預期將包含削減汽車及數位服務等關鍵領域的關稅，這被視為川普政府近期祭出一系列關稅措施後，首個重要貿易協議。

除了英美貿易協議，有報導指出，此波漲勢部分緣於周三美國與中國舉行貿易會談的消息，暗示兩大經濟體關稅僵局可能緩和。

然而，分析師提醒潛在的限制因素。Nexo 分析師 Iliya Kalchev 指出，儘管風險資產可能獲得短期支撐，但聯準會持續進行量化緊縮，以及隨之而來的緊縮金融條件，可能限制此波漲勢的持續性。債券殖利率，特別是長期債券，可能會因聯準會的持續縮表而上升，同時美元也可能適度走強，因為市場對鴿派轉向的預期減弱。

BTC Markets 分析師 Rachael Lucas 提到，10 萬美元這樣具有心理重要性的整數關卡，「經常會引發短期獲利了結」，若比特幣突破此水準，可能會隨後進入一段盤整期，交易者會藉此實現收益。

比特幣先前在 1 月 20 日創下 109241 美元的紀錄高點，當時受到川普政府鼓勵加密貨幣發展、扭轉前任政府打壓的樂觀情緒提振。但在川普宣佈關稅後，加密貨幣價格一度承壓，比特幣在 4 月初曾跌至 75000 美元以下。儘管如此，任何關稅回滾的協議都可能為風險資產提供提振。