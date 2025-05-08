Alphabet狂瀉超7% 蘋果作證AI搜尋威脅Google

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 05:40

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Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)股價週三 (7 日) 狂瀉超 7%，主因多家外媒報導指出，蘋果高層在美國司法部 (DOJ) 對 Google 的反壟斷訴訟中作證，暗示人工智慧(AI) 搜尋工具正快速蠶食傳統搜尋引擎的市占率。

根據《彭博》報導，蘋果服務業務資深副總裁 Eddy Cue 在作證時表示，蘋果 Safari 瀏覽器中的搜尋量出現有史以來首次下滑，反映用戶正轉向 AI 工具進行搜尋。

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目前，蘋果正「積極探索」重新設計 Safari 瀏覽器，以支援 AI 搜尋引擎，並考慮將 Perplexity 與 Anthropic 作為未來可能合作對象。

(圖：REUTERS/TPG)

此案聚焦於 Alphabet 與蘋果之間長期合作的搜尋引擎協議，Google 每年支付數十億美元給蘋果，以確保成為 iPhone 等裝置的預設搜尋引擎。DOJ 目前正在調查該協議是否構成壟斷行為。

市場擔憂，隨著 ChatGPT、Perplexity AI 和 Meta (META-US) 等 AI 搜尋工具逐漸崛起，Google 作為搜尋龍頭的地位可能受到動搖，導致 Alphabet 股價聞訊崩跌。

根據 2024 年 8 月的一項判決，法院裁定 Google 在一般搜尋服務及文字廣告市場上具有壟斷地位。未來司法部可能提出的糾正措施之一，可能包括限制 Google 與硬體廠商間的獨家預設搜尋引擎協議，這可能直接影響 Google 在 iPhone 等設備中的地位。

若蘋果失去這筆與 Google 的搜尋合作收益，營收也可能受到打擊。Cue 坦言他仍希望 Google 繼續擔任 Safari 的預設搜尋引擎，並透露自己因擔心失去這項營收分潤「夜不能寐」。