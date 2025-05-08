蘋果副總裁驚人預言：iPhone會消失 十年後被AI幹掉

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 04:39

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蘋果資深副總裁 Eddy Cue 週三 (7 日) 在美國司法部針對 Google 發動的反壟斷訴訟中作證時表示，隨著人工智慧技術加速進化，十年後人們「可能不再需要 iPhone」，這是蘋果首次公開對自家主力產品未來的重大暗示。

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Cue 表示：「聽起來或許很瘋狂，但你十年後可能就不再需要 iPhone。真正的競爭，來自於技術的轉變。AI 就是這樣一個技術轉捩點，它正在為新進者創造前所未有的機會。」

此番言論不僅揭示蘋果已正視 AI 對搜尋與使用者介面帶來的顛覆，也側面反映出科技產品生命周期終將結束的現實。

正如當年無所不在的 iPod，最終並非敗於競爭對手，而是蘋果主動終結產線。

蘋果高層預言：十年後可能就不再需要 iPhone (圖：REUTERS/TPG)

目前蘋果與 Google 之間的搜尋引擎預設合作，每年為蘋果帶來約 200 億美元營收。

然而隨著美國司法部質疑此協議是否涉及壟斷，蘋果也被迫加快自研搜尋替代方案，其中人工智慧被視為關鍵技術方向。

事實上，iPhone 作為當代最具影響力的電子產品之一，已主導全球智慧手機市場超過 15 年。

如今來自蘋果高層的這項「十年倒數」預告，無疑為產業拋出震撼彈，暗示一場新世代裝置與介面革命可能即將啟動。

業界分析指出，蘋果未來可能以 AI 驅動的 Apple Car 取代 iPhone，其策略可能如同當年以 iPhone 取代 iPod，蘋果有望再度用創新顛覆自身，重塑全球消費科技格局。