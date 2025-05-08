Cantor下調Marvell評級 憂關鍵客戶轉單

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 07:40

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投行 Cantor Fitzgerald 週三 (7 日) 將 Marvell Technology (MRVL-US) 評級由「增持」下調至「中性」，並將目標價大砍逾五成，從原本的 125 美元調降至 60 美元。

該行指出，對 Marvell 定製矽 (custom silicon) 業務前景惡化及主要客戶流失的疑慮正不斷升溫，恐對未來營收與獲利造成打擊。

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Cantor 表示，雖然 Marvell 股價自 1 月高點以來已大幅回落，市場或已反映失去亞馬遜 Trainium Gen3 訂單的影響，但尚未完全消化其可能也將失去微軟 Maia Gen3(代號 Griffin) 設計案的潛在衝擊。

根據產業調查，微軟 (MSFT-US) 有意自 2027 年起將該產品轉交予博通 (AVGO-US) 生產，而亞馬遜亦可能將部分晶片設計轉向 Alchip。

該報告指出：「這反映 Marvell 的定製矽方案吸引力下降，該業務的客戶黏著度低於我們原先預期。」

儘管 Cantor 預期 Marvell 在 2025 至 2026 年間仍可維持穩健的定製矽收入成長，但 2027 年獲利恐將下滑至每股盈餘 3.00 美元，遠低於先前預測，導致估值支撐減弱。

該報告並強調，除非能看見新一輪中大型客戶訂單的明確進展，否則難以支撐更高的本益比評價。