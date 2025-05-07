華爾街日報：蘋果恐調漲iPhone售價 關稅成本上升壓力轉嫁消費者

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 09:40

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雖然美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 近日在財報中透露，目前仍自行吸收進口商品所面臨的額外關稅成本，但分析師指出，這種做法不可能長久，為維持其向來引以為傲的利潤率，蘋果最終很可能仍會調漲 iPhone 售價。

根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，儘管蘋果當前仍選擇自行吸收關稅衝擊，但從多方跡象來看，價格上漲已是遲早的事。未來，消費者恐怕將成為蘋果應對國際貿易摩擦下的最終買單者。

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Raymond James 分析師 Srini Pajjuri 指出，若蘋果選擇調漲價格，將有助於抵銷部分關稅帶來的財務壓力。他認為，為維護其一貫的高利潤水準，這是蘋果目前最可能採取的因應方式。

蘋果恐進一步調漲 iPhone 售價。（圖：Shutterstock）

早前，蘋果執行長庫克在財報會議中透露，公司預估 2025 財年第三季將因關稅增加 9 億美元成本，占整體銷售成本不到 2%。但他同時警告，這一季因受益於一些「特殊因素」而能降低影響，但未來若情勢不變，成本將更為沉重。

Melius Research 的 Ben Reitzes 也警告稱，若川普政府施行針對半導體等的「分項關稅」，蘋果的實際成本可能需要再加倍計算，這將對未來數季財報構成進一步壓力。

自川普 4 月 2 日宣布新關稅措施以來，蘋果市值已大幅縮水超過 3,500 億美元，相較其他科技巨頭的快速反彈，蘋果處境似乎更為艱難。

儘管庫克表示，第二季多數出口至美國的蘋果設備將改由印度與越南生產，但面對更複雜的新設計如超薄或可摺疊螢幕，蘋果短期內仍難以完全擺脫對中國製造的依賴。

長期而言，蘋果透過推出高階版本及增加記憶體容量等方式，已成功提高 iPhone 平均售價。根據 Visible Alpha 數據，在推出 Pro 系列後，iPhone 平均售價已經從 2019 年前的 755 美元，提升至 963 美元。