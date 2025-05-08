〈美股盤後〉Fed鷹派暫停 晶片股反彈撐盤 標普震盪收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-08 05:19

‌



標普 500 指數週三 (7 日) 震盪收紅 0.43%，道瓊指數上揚 288 點，那斯達克指數微漲 0.27%，晶片股反彈走勢成功消弭 Alphabet 股價重挫與聯準會「鷹派暫停」的影響。

聯準會公布最新利率決定，一如市場預期按兵不動，將基準利率維持在 4.25%～4.50% 不變。

‌



聯準會聲明中指出，美國經濟成長出現放緩跡象，同時通膨風險仍具上行壓力，主席鮑爾在記者會上表示，關稅的影響到目前為止比預期的要大得多。聯準會釋出偏鷹訊號，令投資人對未來政策走向保持觀望。

儘管 Alphabet 因搜尋業務前景受壓，股價暴跌超過 7%，對科技股板塊形成拖累，但輝達等晶片股則因市場預期美國可能鬆綁對中國 AI 晶片出口限制而走強，為大盤提供關鍵支撐，助標普 500 指數最終收高。

美股週三 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 284.97 點，或 0.7%，收 41,113.97 點。

那斯達克指數上漲 48.5 點，或 0.27%，收 17,738.16 點。

S&P 500 指數上漲 24.37 點，或 0.43%，收 5,631.28 點。

費城半導體指數上漲 75.17 點，或 1.74%，收 4,386.36 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 10.59 點，或 0.084%，收 12,662.11 點。

標普 11 大板塊漲多跌少，消費性類股領漲，表現最疲弱的為原物料與通訊服務。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.62%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.14%；Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 7.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.00%。

台股 ADR 幾乎全升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.31%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.11%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.74%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 因市場傳聞川普政府擬撤銷拜登時代的 AI 晶片出口限制，股價尾盤急彈，收紅 3.10% 至每股 117.06 美元，緩解科技股的整體壓力。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週三狂瀉 7.26% 至每股 151.38 美元。

蘋果服務業務高級副總裁 Eddy Cue 透露，Safari 瀏覽器在 4 月份的搜尋使用量出現史上首次下滑。蘋果正積極探索在 Safari 中導入人工智慧搜尋功能。

此言引發市場對 Alphabet 未來搜尋業務營收的疑慮，並被視為蘋果可能逐步降低對 Google 搜尋引擎依賴的訊號。

華特迪士尼 (DIS-US) 大漲逾 10% 至每股 102.09 美元，主因其第二財季營收與獲利雙雙超預期，而且 Disney + 串流平台用戶成長強勁。

Uber (UBER-US) 摔落逾 2% 至每股 83.65 美元，Uber 因其季度總預訂量遜於市場預期，並顯示叫車業務成長趨緩，引發對經濟前景的擔憂。

AMD (AMD-US) 上漲近 2% 至每股 100.36 美元，AMD 釋出樂觀的第二季營收預期，並指出多數客戶加速下單以避開美國即將實施的新一輪關稅。

Marvell (MRVL-US) 股價重挫逾 8% 報每股 56.31 美元。Marvell 宣布原訂 6 月 10 日舉辦的投資人日將延期至 2026 年，理由是當前的總體經濟不確定性過高。

美超微 (SMCI-US) 股價下跌 1.4% 至每股 32.48 美元，美超微第三季財報略高於市場預期，但其營收不及預期，並下修全年財測。

諾和諾德 (NVO-US) 上漲近 2% 至每股 67.55 美元。諾和諾德自推出減重藥物 Wegovy 以來首次下調銷售預期，但仍看好美國市場的後續成長潛力。

華爾街分析

SWBC 投資總監 Chris Brigati 表示，當前關稅政策充滿不確定性與波動性，若聯準會對此採取過於激進的應對措施，恐對經濟帶來不必要的副作用，顯得欠缺審慎。

ClearBridge Investments 投資策略分析師 Josh Jamner 表示：「鮑爾多次重申，鑑於經濟實力強勁，聯準會並不急於調整貨幣政策立場，這使得聯準會能夠等待更清晰的形勢，觀察情況如何發展後再降息。」

美中經貿會談將於 10 日展開，Axi 市場分析師 Thiago Duarte 指出：「雖然美中高層會晤可能釋放緩和訊號，但取得突破的預期仍然很低。除非美國獲得重大貿易讓步，否則局勢進一步緩和的希望渺茫。」