深水：蘋果高層言論是Google「衰落的開始」

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 05:20

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長期追蹤蘋果 (Apple Inc.) 動態的深水 (Deepwater) 資產管理公司合夥人 Gene Munster 指出，蘋果資深副總裁 Eddy Cue 在一場證詞中的發言，引發投資人對 Google 搜尋業務前景的疑慮，而這可能只是 Google 母公司 Alphabet 股價下修的開端，傳統搜尋正面臨「結構性威脅」。

蘋果服務業務高級副總裁 Eddy Cue 透露，Safari 瀏覽器在 4 月份的搜尋使用量出現史上首次下滑。Cue 並表示，蘋果正積極探索在 Safari 中導入人工智慧搜尋功能。此舉引發市場對 Alphabet 未來搜尋業務營收的疑慮，並被視為蘋果可能逐步降低對 Google 搜尋引擎依賴的訊號。

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Munster 週三強調，搜尋正從過去 25 年來一直作為標準的傳統「藍色連結」結果頁面，轉變為更簡化的、由人工智慧驅動的結果。這一轉變為 Google 帶來了兩個關鍵挑戰。

首先，現行高度仰賴廣告的變現機制將難以延續；其次，AI 搜尋新創如 OpenAI、Grok 與 Perplexity 等正快速搶占市場。

Cue 在證詞中透露，Safari 瀏覽器的搜尋量於 4 月首度下滑，而 Munster 估計高達 95% 的 Safari 搜尋使用 Google，這意味著 Google 搜尋正面臨真實壓力。

儘管市場預期 Google 第二季搜尋營收仍將年增約 9%，Munster 預測可能僅增長約 5%，若 4 月流量較 3 月持續下滑的趨勢成立。

此外，Munster 引用 Reddit 日前聲明指出，其用戶成長受 Google 搜尋改版衝擊，顯示包含 AI 摘要 (AI Overviews) 在內的新型搜尋呈現方式，已對內容平台流量產生連鎖效應。

Munster 表示：「對依賴 Google 搜尋導流的零售與內容業者來說，這是一記警鐘。」

他並指出，Google 的成長敘事在過去兩年幾乎未見進展，儘管擁有龐大資料、資金與雲端基礎設施，但在 AI 競賽中落後於競爭對手。

他補充，即便股價看似被低估，但「這可能是有其合理原因的」。

Munster 強調，Google 在短期內難以解決來自 ChatGPT 等 AI 產品的競爭壓力，「除非獲利顯著提升，或市場給予更高本益比，否則股價難以重回高點。」相較之下，OpenAI、Llama 與 Grok 等新創正快速擴大能力與市占率。

對於 Google 而言，Munster 認為，未來的希望，可能仰賴其能否成功轉型，擺脫對傳統搜尋模式的依賴，並在 AI 主導的新環境中尋找立足之道。