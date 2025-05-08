波克夏持股遠低1%！巴菲特接班人阿貝爾10億身家藏玄機

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 00:40

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根據《彭博》周三 (7 日) 報導，即將接班「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 出任波克夏 (Berkshire Hathaway) 執行長的阿貝爾(Greg Abel)，身價已突破 10 億美元，但與巴菲特本人或其他大型企業執行長相比，他在波克夏的持股比例相對偏低。

根據《彭博億萬富豪指數》(Bloomberg Billionaires Index)，阿貝爾目前持有約 1.75 億美元的波克夏股票，占其總資產約 18%。相比之下，巴菲特持有市值約 1,600 億美元的股份，占他財富絕大多數。蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)執行長皮查伊的持股比例也都遠高於阿貝爾，分別為 38% 與 33%。

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主要財富來自能源部門股權買回

現年 62 歲的阿貝爾，自 2008 年起掌管波克夏能源公司 (Berkshire Hathaway Energy)，並於 2022 年將其持有的 870 億美元股份售回波克夏，使他在未持股時即累積大筆財富。

他自 2022 年及 2023 年起陸續以自有資金購入波克夏 A 與 B 類股票，目前僅持有約 0.0002% 的流通股份，遠低於巴菲特手中逾三分之一的 A 股。

對於上述報導，阿貝爾本人並未對此作出回應。

投資人將關注薪酬與公司治理調整

阿貝爾自 2018 年升任副董事長以來，每年領取約 2,000 萬美元薪酬，但從未獲得股權激勵。這種制度與其他大型上市公司明顯不同，波克夏高層也歷來未以股票作為獎酬機制。

波克夏創辦人巴菲特多年來僅領取象徵性的 10 萬美元年薪，且由他個人決定其他高層的報酬。由於他持有 A 類股、握有壓倒性投票權，過去外界鮮少質疑該公司雙重股權結構與高層報酬安排。

但隨著非創辦人接手，有觀察人士認為市場與股東可能開始重新檢視公司治理與薪資架構。特拉華大學公司治理中心創辦主任 Charles Elson 表示：「當掌舵人不再是創辦人，市場自然會開始提出問題。」