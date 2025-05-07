德國國會第二輪投票通過！梅爾茨正式當選新任總理

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-07 05:31

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德國國會在周二（6 日）下午舉行第二輪投票，選舉新任總理，基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）獲 325 票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任總理。

德國國會在周二下午 3 時 15 分（台北時間周二晚間 9 時 15 分）進行第二輪投票，梅爾茨通過投票，當選總理。

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梅爾茨在周二舉行的德國國會第一輪投票中未能當選總理，他獲得贊成票 310 票，比當選總理所需的 316 票少了 6 票，成為憲政史上首次總理人選未過關案例。

基民盟、基社盟和社民黨周一在德國首都柏林正式簽署聯合執政協議。執政聯盟合計在國會佔 328 席，本應確保梅爾茨勝選，但投票結果顯示至少有 18 票跑票，引發關注。

《南德日報》指出，梅爾茨失利是憲政史上歷史性災難，德國歷經半年政治僵局，原本期待透過選出新政府，再開新局。梅爾茨首輪失利，已為其總理生涯蒙上陰影，成為一位尚未上任就失去執政聯盟信任的領袖。

梅爾茨 1955 年生於德國北萊茵威斯特法倫州，法學專業畢業，1985 年至 1986 年在薩爾州首府薩爾布呂肯任地方法院法官。

梅爾茨在 1989 年至 1994 年任歐洲議會議員，1994 年至 2009 年任德國聯邦議院議員，並於 2000 年至 2002 年任聯盟黨聯邦議院黨團主席，2009 年後暫別政壇。

在梅爾茨的政治生涯中，很長一段時間都在與素有德國政壇「鐵娘子」之稱的梅克爾展開競爭。

2018 年，時任德國總理梅克爾宣布不再尋求連任後，梅爾茨宣布重返政壇。經過三次競選嘗試，他從 2022 年 2 月起擔任基民盟黨主席兼聯盟黨聯邦議院黨團主席。

梅爾茨主張在移民問題上採取更強硬的立場。他認為，只有消除公眾對非法移民的擔憂，才能阻止右翼極端分子崛起。

在選民關心的經濟議題上，梅爾茨承諾重振德國經濟，推動德國經濟年均增長 2% 以上。