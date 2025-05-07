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英特爾股東通過陳立武薪酬案 聚焦人才留任與AI戰略調整

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 03:30

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英特爾股東通過陳立武薪酬案 聚焦人才留任與AI戰略調整(圖:Reuters/TPG)

美國晶片大廠英特爾 (Intel) 周二 (6 日) 召開年度股東大會，股東們正式通過一項補充股票激勵計畫，以吸引並留住人才，同時也批准新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 的薪酬方案。

這是陳立武自今年 3 月接任執行長後首次主持股東會。他接替的是去年 12 月遭董事會罷免的前執行長季辛格 (Pat Gelsinger)，後者因其改革進度未達預期而失去董事會信任。


根據通過的方案，陳立武將可獲得高達 4,200 萬美元的股票獎勵，該獎勵將依英特爾股價表現分階段發放，旨在與公司長期績效掛鉤。

不過，受整體半導體市場壓力與內部改革期影響，英特爾 (INTC-US) 股價今年來已下跌 36%，周二盤中再跌 1.6%。

在本次會議中，英特爾股東也否決了三項提案，包括：要求重新評估在以色列的業務營運、要求揭露慈善捐款報告、建議賦予股東書面行動決策權。

陳立武在會中重申其執行長任內的首要任務：重建人工智慧 (AI) 業務，優化產品競爭力，並推動組織扁平化。他指出，英特爾將善用其在個人電腦與資料中心市場的龐大市占率，專注打造更具吸引力的產品與技術。

此外，陳立武也著手削減中層管理階層，目標是加快決策效率並壓低營運成本。他表示，公司未來會逐步細化 AI 戰略，尋求在生成式 AI 與晶片效能上取得突破。

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