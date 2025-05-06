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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估上修至-0.85元，預估目標價為2.65元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.87元上修至-0.85元，其中最高估值-0.65元，最低估值-1.16元，預估目標價為2.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.65(-0.65)-0.35-0.19-0.04
最低值-1.16(-1.16)-1.02-0.72-0.42
平均值-0.91(-0.91)-0.67-0.37-0.2
中位數-0.85(-0.87)-0.63-0.3-0.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.86億36.75億73.01億97.24億
最低值10.11億11.89億29.55億39.25億
平均值14.34億27.35億52.95億79.34億
中位數15.28億28.46億53.99億87.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-6.41-1.51-1.36-1.25
營業收入0.002,711萬6.08億5.95億8.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLCID

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