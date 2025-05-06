鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估上修至-0.85元，預估目標價為2.65元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.87元上修至-0.85元，其中最高估值-0.65元，最低估值-1.16元，預估目標價為2.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.65(-0.65)
|-0.35
|-0.19
|-0.04
|最低值
|-1.16(-1.16)
|-1.02
|-0.72
|-0.42
|平均值
|-0.91(-0.91)
|-0.67
|-0.37
|-0.2
|中位數
|-0.85(-0.87)
|-0.63
|-0.3
|-0.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.86億
|36.75億
|73.01億
|97.24億
|最低值
|10.11億
|11.89億
|29.55億
|39.25億
|平均值
|14.34億
|27.35億
|52.95億
|79.34億
|中位數
|15.28億
|28.46億
|53.99億
|87.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|-1.25
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
|8.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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