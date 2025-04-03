鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團LCID-US的目標價調升至2.3元，幅度約6.98%
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Lucid集團(LCID-US)提出目標價估值：中位數由2.15元上修至2.3元，調升幅度6.98%。其中最高估值8元，最低估值1.13元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Lucid集團評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀3位。
Lucid集團今(3日)收盤價為2.4元。近5日股價上漲6.98%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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