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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至21.06元，預估目標價為325.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 06:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.73元上修至21.06元，其中最高估值24.89元，最低估值16.7元，預估目標價為325.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.89(24.89)30.0531.0330.2
最低值16.7(16.7)18.51830.2
平均值20.88(20.79)24.3426.1830.2
中位數21.06(20.73)24.1426.9330.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值350.33億377.20億387.83億385.78億
最低值314.37億322.43億308.33億385.78億
平均值333.46億355.82億364.41億385.78億
中位數336.30億358.50億374.69億385.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.0114.6115.125.1528.37
營業收入198.11億240.21億280.74億340.48億341.02億

詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMI

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