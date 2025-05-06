鉅亨速報 - Factset 最新調查：康明斯(CMI-US)EPS預估上修至21.06元，預估目標價為325.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對康明斯(CMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由20.73元上修至21.06元，其中最高估值24.89元，最低估值16.7元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.89(24.89)
|30.05
|31.03
|30.2
|最低值
|16.7(16.7)
|18.5
|18
|30.2
|平均值
|20.88(20.79)
|24.34
|26.18
|30.2
|中位數
|21.06(20.73)
|24.14
|26.93
|30.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|350.33億
|377.20億
|387.83億
|385.78億
|最低值
|314.37億
|322.43億
|308.33億
|385.78億
|平均值
|333.46億
|355.82億
|364.41億
|385.78億
|中位數
|336.30億
|358.50億
|374.69億
|385.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.01
|14.61
|15.12
|5.15
|28.37
|營業收入
|198.11億
|240.21億
|280.74億
|340.48億
|341.02億
詳細資訊請看美股內頁：
康明斯(CMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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