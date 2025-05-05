〈總裁救火台幣暴升〉央行否認海湖莊園協議 有調節但不扭轉匯市趨勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-05 18:08

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台北匯市在五一勞動節後風雲變色，二個交易日來狂升達 1 元 8 角，台灣央行總裁楊金龍今 (5) 日召開臨時記者會，親上火線回應，直指是出口商拋匯力道比較強，並造成強烈心理預期，個人認為「過度波動不好」，央行基於職責有做調節，惟「央行不會去扭轉趨勢」，並再次澄清，絕對沒有海湖莊園協議這回事。

市場傳言美國總統川普有意要美國的外國債權人，將目前持有的短期或中期美國公債轉換成超長期債券，此為海湖莊園協議，但川普政府並未公開承認。

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被問及海湖協議是否為台版廣場協議，楊金龍說，此是市場臆測，廣場協議當時的時空背景是，外匯市場還不是很大，和現在差太多了，當時可以聯合干預 ，「美國也知道現在沒辦法」。

新台幣今日最多一度升值 1 元 4.74 角，高見 29.59 元，收在 30.145 元，升值 9.19 角，楊金龍說，是市場預期太強烈，且出口商拋匯力道比較強，而這一兩天的不尋常狀況，希望到此為止。