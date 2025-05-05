〈台幣強升〉債券ETF恐慌性殺瘋了 投信官網示警：審慎評估價格合理性
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 17:28
新台幣兌美元強升剎不住，今 (5) 日盤中驚現 29 字頭，債券 ETF 淪為重災區，投資人恐慌拋售，使得次級市場成交爆大量，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 等，單日成交量介於 27 萬至 46 萬張，多檔美債 ETF 價格暴跌 7%，投信公司已陸續在官網上示警，提醒投資人審慎評估價格合理性，務必注意折溢價較高的風險。
談及近期債券 ETF 劇烈波動，富邦投信投資策略師徐翊達指出，美國掛牌的美債 20 年在 5/2 僅下跌 1.08%，周末也無特別的消息傳出，因此，在台幣匯率在上週五 (5/2) 與本週一 (5/5) 出現巨大波動下，自然導致投資人恐慌性賣出，以台幣投資美元計價產品，在美元兌台幣貶值的情況下，自然導致價值轉換上出現折損。
在新台幣匯率追隨日元與歐元兌美元進行升值之際，美債投資的關鍵自然在於重新評估新台幣走勢。目前歐元與日元在一段升值後也重新回貶來到之前的波動區間。最新的日本新財年財報，多數出口企業仍以 145 日元為匯率計算基礎，可能意味著日本企業對匯率仍保持偏弱勢的看法。
徐翊達強調，美債本身沒有問題，儘管市面上對於年中有巨額美債到期可能還不出錢的謠言，但團隊認為這是刻意以偏蓋全。36 兆美元美債中有近 20% 是一年內到期的短債，巴菲特持有的 3000 億美元美債就屬於此類，所以今年肯定有 7.2 兆美元的短債到期需要重新發行，美國企業與養老金自然會再買入，沒有到期還不出錢的問題。
展望債券 ETF 後市，國泰 20 年美債基金經理人江宇騰表示，短線須關注台灣央行動向及美國聯準會 (Fed)5 月利率會議，雖近期公布的非農就業數據極亮眼，預期聯準會本週將持觀望態度，不過，隨川普關稅衝擊企業進貨意願及終端消費需求，根據芝商所 FedWatch 資料顯示，市場預估聯準會最快 6 月進行降息，至今年 12 月利率會議，聯準會將再降息 3 到 4 碼，較利率點陣圖指引來得樂觀。
江宇騰說明，債券 ETF 表現雖短線受到匯率衝擊拖累表現，但投資要看長期走勢，若回歸債券資產本質，目前主要各債券收益率皆高於 5 年均值，降息周期更有利於債券價格表現，建議在行情波動之際以高品質債券如美國公債和投等債為主，風險偏好者更可把握價格下跌時機再加碼，同時透過債息防護傘進行再投入，而投資人若擔心資產受到匯率波動影響，也可投入今年初掛牌的美元級別國泰 20 年美債 + 櫃 U(00687C-TW)，減少換匯的可能損失。
根據國泰投信官網顯示，國泰新興市場 (00736-TW) 目前折價率超過 3%，請投資人務必密切注意次級市場買賣因折價過大產生的價格波動風險，審慎評估價格合理性。對於有賣出規劃的投資人，公司建議務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易策略投資人，須留意折溢價波動的風險。
群益投信表示，因今日市場波動較大，於次級市場交易群益系列債券 ETF 時，請務必注意折溢價較高的狀況。提醒投資人務必注意：於次級市場進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意債券 ETF 折溢價風險及其商品特性。
富邦投信官網也指出，近期市場由於國際經濟情勢變化發生劇烈市場變動，依信託契約相關規定，經理公司管理之富邦系列 ETF (包含槓桿型及反向型 ETF)，經過經理公司專業評估後，認為有無法在期貨或證券交易市場賣出滿足申購人或受益人於申購及買回所對應之標的指數成分證券部位或數量者，經理公司【有權得決定】於初級市場是否接受系列 ETF (包含槓桿型及反向型 ETF) 申購申請或買回申請。提醒投資人交易前務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意 ETF 折溢價風險及其商品特性。
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