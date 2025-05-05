〈台幣強升〉債券ETF恐慌性殺瘋了 投信官網示警：審慎評估價格合理性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 17:28

‌



新台幣兌美元強升剎不住，今 (5) 日盤中驚現 29 字頭，債券 ETF 淪為重災區，投資人恐慌拋售，使得次級市場成交爆大量，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 等，單日成交量介於 27 萬至 46 萬張，多檔美債 ETF 價格暴跌 7%，投信公司已陸續在官網上示警，提醒投資人審慎評估價格合理性，務必注意折溢價較高的風險。

談及近期債券 ETF 劇烈波動，富邦投信投資策略師徐翊達指出，美國掛牌的美債 20 年在 5/2 僅下跌 1.08%，周末也無特別的消息傳出，因此，在台幣匯率在上週五 (5/2) 與本週一 (5/5) 出現巨大波動下，自然導致投資人恐慌性賣出，以台幣投資美元計價產品，在美元兌台幣貶值的情況下，自然導致價值轉換上出現折損。

‌



在新台幣匯率追隨日元與歐元兌美元進行升值之際，美債投資的關鍵自然在於重新評估新台幣走勢。目前歐元與日元在一段升值後也重新回貶來到之前的波動區間。最新的日本新財年財報，多數出口企業仍以 145 日元為匯率計算基礎，可能意味著日本企業對匯率仍保持偏弱勢的看法。

徐翊達強調，美債本身沒有問題，儘管市面上對於年中有巨額美債到期可能還不出錢的謠言，但團隊認為這是刻意以偏蓋全。36 兆美元美債中有近 20% 是一年內到期的短債，巴菲特持有的 3000 億美元美債就屬於此類，所以今年肯定有 7.2 兆美元的短債到期需要重新發行，美國企業與養老金自然會再買入，沒有到期還不出錢的問題。

展望債券 ETF 後市，國泰 20 年美債基金經理人江宇騰表示，短線須關注台灣央行動向及美國聯準會 (Fed)5 月利率會議，雖近期公布的非農就業數據極亮眼，預期聯準會本週將持觀望態度，不過，隨川普關稅衝擊企業進貨意願及終端消費需求，根據芝商所 FedWatch 資料顯示，市場預估聯準會最快 6 月進行降息，至今年 12 月利率會議，聯準會將再降息 3 到 4 碼，較利率點陣圖指引來得樂觀。

江宇騰說明，債券 ETF 表現雖短線受到匯率衝擊拖累表現，但投資要看長期走勢，若回歸債券資產本質，目前主要各債券收益率皆高於 5 年均值，降息周期更有利於債券價格表現，建議在行情波動之際以高品質債券如美國公債和投等債為主，風險偏好者更可把握價格下跌時機再加碼，同時透過債息防護傘進行再投入，而投資人若擔心資產受到匯率波動影響，也可投入今年初掛牌的美元級別國泰 20 年美債 + 櫃 U(00687C-TW)，減少換匯的可能損失。

群益投信表示，因今日市場波動較大，於次級市場交易群益系列債券 ETF 時，請務必注意折溢價較高的狀況。提醒投資人務必注意：於次級市場進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意債券 ETF 折溢價風險及其商品特性。