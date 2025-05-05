〈總裁救火台幣暴升〉5聲明、2呼籲 楊金龍：預期心理太強烈 籲市場不要臆測評論匯市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-05 17:03

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台灣央行總裁楊金龍今 (5) 日對於二個交易日來新台幣暴升，親上火線召開臨時記者會，以五點說明，包括我國經濟基本面表現良好、外資匯入投資台股、美國財政部未要求新台幣升值、海湖莊園協議屬市場人士臆測、據悉美國換債議題未有相關計畫，呼籲市場不要臆測評論匯市、廠商也不要產生非理性的預期而拋匯，強調「央行不會講沒有根據的話」，「強烈的預期心理純粹是因這些事情造成」。

新台幣今日最多一度升值 1 元 4.74 角，高見 29.59 元，收在 30.145 元，升值 9.19 角，台北外匯經紀公司爆出 33.87 億美元的新天量，楊金龍為此出面說明。

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楊金龍指出，第一，我國經濟基本面表現良好，據主計總處發布，第一季經濟成長率 (GDP) 概估數為 5.37%，優於美國、中國、新加坡和南韓。

第二，美國總統川普宣布對等關稅暫緩 90 天實施，並開始與主要貿易對手國協商，使全球股市回溫，此期間外資匯入資金投資台股，且廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，使新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

楊金龍強調，央行不會操縱匯率，且近年來台灣也未被列為匯率操縱國。

第四，媒體報導海湖莊園協議，提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值和轉換百年債券等議題，均屬市場人士臆測，並非事實；白宮經濟顧問 Stephen Miran 日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。

第五，前述美國換債議題，據悉美國財長貝森特 (Scott Bessent) 表示，並未有相關計畫。

央行籲請市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及到實體經濟。