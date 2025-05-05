凱基證券推定期定額「凱基e起存」 攜手citiesocial送好禮再抽購物金

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 15:53

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川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，近期不論是定期定額買入市值型、高股息 ETF 或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股價回檔時逢低買入的投資策略，都受到許多投資人關注。凱基證券為鼓勵投資人持續透過紀律投資穩健獲利，即日起舉辦「凱基 e 起存」活動，不僅提供小額存股低門檻及手續費均一價，更攜手電商平台 citiesocial 推出「存股購物祭」優惠，即日起透過凱基證券定期定額並成功扣款，即可領取 300 元 citiesocial 抵用金，扣款達指定門檻再抽 5,000 元購物金。

凱基證券表示，「存股購物祭」自即日起至 2026/1/31，不論新舊戶皆有機會獲得多項存股好禮，完成台股、美股個股或 ETF 定期定額交易，成功扣款即享 citiesocial 抵用金 300 元；單月成功扣款達新臺幣 3,000 元，可再獲得 1 次 citiesocial 購物金 5,000 元的抽獎機會，累計次數無上限，購物金兌換序號可選購日本、韓國、歐美和台灣的智能 3C、人氣精品及戶外旅遊等多項優質產品。

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此外，年輕投資人初入股市遇到的痛點，多數是不知道該怎麼挑選個股或 ETF 標的，凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，打造出領先同業的數位金融服務，憑藉專業團隊和 AI 頂尖智能的「雙腦」優勢推出「AI 助理」功能，一鍵提供個股短線 AI 預測及長線研究報告參考，讓投資人掌握個股動向；更是首家券商推出個人化智能推播，能根據客戶庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等個人化關鍵訊息，幫助年輕投資人穩健做好理財規劃。

凱基證券建議有存股需求的投資人，可透過「隨身 e 策略」APP 定期定額輕鬆存台美股，藉由台股日日扣功能、百元起存、組合單購物車；美股最低 10 美元起存等特色，搭配定期定額手續費均一價優惠，無痛養成投資紀律，克服追漲殺跌的人性弱點，打造穩健資產配置組合。「凱基 e 起存」活動詳情可上凱基證券官網查詢：https://kgis.tw/7ga7c8