台幣失速成慣性狂飆？財經專家吳嘉隆：不至於 但喊話「央行該進場了」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-05 13:08
新台幣兌美元匯率繼上週五一天暴力升值近 1 元，終場以 31.064 元作收單日勁揚 3.07%，今（5）日新台幣持續上攻以 30.910 元開出，飆漲 4.5%，升值逾 1.4 元，2 字頭再現，最高觸及 29.59 元，寫下近 3 年來高點。財經專家吳嘉隆今 (5) 日指出，新台幣每天 3- 4% 升幅，這種快速且猛烈升值「超過預期、很不尋常」，難再支撐下去，升值力道很快就會用完，觀察這兩天央行不敢出手阻升，他喊話「央行該進場了！」，在央行適時干預下，不至於放手貶到 27-28 的價位。
由於 1985 年廣場協議後，日元暴升、日本經濟泡沫化，也帶來日本失落的 30 年，直至 2020 年漸趨復甦，觀察近期台幣的走勢，再加上美國關稅政策，許多人擔憂是否台灣也將演出同樣的劇本？
吳嘉隆指出，時空背景不一樣，台幣目前的問題出在升值太快。這種快速且猛烈的升值被認為是「不尋常、難以支撐下去」的，預期將來台幣會回貶，由於升值速度過快，央行遲早需要介入，絕不能放手台幣每天如此大幅度地升值。
吳嘉隆認為，新台幣會回貶，關鍵在於美元指數。近來美元指數從 103 跌破 100 到 99，這使得所有非美貨幣，從日元到台幣、歐元都對美元升值，美元指數走弱帶動非美貨幣升值，這是最主要的驅動力。一旦美元指數反彈，非美貨幣的升值態度就會反轉，瞬間貶值回去，吃掉近期的升幅，且新台幣升值太猛，價位肯定會修正。
對於美元指數的判斷，吳嘉隆指出，關鍵是「美德利差」，意即美國 10 年期公債殖利率減去德國 10 年期公債殖利率。美元指數最大成分來自歐元，而歐元區最大的是德國，國家之間的利差驅動著國際資金移動，從而決定了匯率波動方向。
目前美德利差在數月前先跌後漲，目前持續走高。吳嘉隆認為，美德利差持續走高，美元指數一定會追上來，屆時這種美元指數走低、美德利差走高的不合理現象會消失，當美元指數將來會反彈，而台幣即會開始貶值了。目前市場上有人預期美元會貶值到 27-28，這是市場預期心理，是短期現象，將來會修正。
同時面對台幣匯率升值及美國關稅政策的「夾殺」，在當前的總體經濟風險下，投資人可採取哪些避險策略？
吳嘉隆認為，目前要做到避險是相當不容易的，但仍有一些投資人可考慮的應對策略，最簡單的就是持有現金，這是最簡單的避險方法。另外，購買好股，特別是被錯殺的優質股票，可趁機買些體質好但股價被低估的優質股，比如台積電。此外，若還有現金部位，趁房市低迷，可考慮購買房地產或物業。
在類股方面，可留意具防禦性概念的產業，包括消費生活必需品、藥品等類股，不管經濟好壞都是剛需；能源概念股、海運股和航空股，皆受惠於油價下跌的產業，在油價持續下跌下，這些使用石油的行業將因此受益。
談及新台幣升值對台灣 GDP 的影響，吳嘉隆指出，若從計算角度來看，如果 GDP 的以美元計價，會因台幣升值，使得原以台幣計價換算成美元時變多，因此美元計價的 GDP 會享受到台幣升值的利益。
至於台幣升值受衝擊產業，吳嘉隆指出，首先最不利於出口業，從科技業到傳統產業，預計都會受到打擊，台灣的出口產品相較其他競爭國家更貴，當然影響出口競爭力。但相對來說，新台幣升值有利於進口，對於需要進口原油、原物料、機器設備、零組件等的產業，生產成本會因台幣升值而降低，故這些產業會受惠。
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