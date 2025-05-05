人民幣崛起！港媒：非洲貿易商拋棄美元 中非民間貨幣結算網悄悄成型

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-05 16:50

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肯亞貿易商 Anne Kemunto 說：「我只需要確定商品，透過本地代理商付款，貨物便會準時抵達。」這種繞過美元的民間結算網絡，正成為中非貿易的新常態。

類似場景也在拉哥斯的阿拉巴區上演。去年奈及利亞從中國進口額達 1374 億元人民幣，雙邊本幣互換協議續簽至 150 億元人民幣 / 3 兆 2800 億奈拉規模。

上月，奈及利亞 - 中國戰略夥伴關係總幹事 Joseph Tegbe 表示，該國將與中國商簽數位人民幣協議，未來奈拉可直接兌換人民幣，進一步降低對美元的依賴。

根據加拿大麥科文大學助理教授 Jing Jing Liu 最新研究，奈及利亞企業家在進行貨幣互換和數位貨幣交易時使用人民幣替代美元和國際銀行轉，外匯交易員透過簡訊、電話和奈及利亞跟中國的國內銀行轉帳，安排非正式的資金轉移和奈拉與人民幣的兌換。

Liu 指出，上述過程類似印度、中東和北非地區使用的哈瓦拉 (hawala)，以及中國的飛錢。

北京顧問公司睿納新國際的政策分析師 Ovigwe Eguegu 也表示，使用人民幣繞過美元的非正式貿易結算模式，並非只存在於肯亞或奈及利亞，很可能擴展到整個非洲，乃至世界其他地區。

Eguegu 說：「經濟上的可行性和地緣政治上的遠見，正催生此類非正式模式的興起。鑑於與中國深厚而牢固的貿易關係，我們將建立新的非正式系統以確保付款順利進行。」

澳洲雪梨大學中國研究中心副教授 Lauren Johnston 解釋說，非正式外匯市場與全球不尋常的情況有關，在這種情況下，中國作為出口國發揮巨大的作用。「這對貿易的影響是巨大的，因該系統可用於即時支付，也可用於匯率協議內的及時支付。這也降低一些傳統貨幣波動性或貿易中實際支付相關的風險。此外，由於可追溯性，它還將促進基於本地貨幣的支付。」

另據中國人民大學 4 月 20 日發布的報告，去年第四季，68% 受訪非洲企業已採用人民幣結算跨境貿易。除美元外，約三成企業使用人民幣結算的佔比超過 50%，逾六成企業以人民幣來結算的佔比超過 10%。