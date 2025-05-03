台幣1個月強升7.3% 但論今年表現 比不上這檔高含金量指數漲了45%

在出口商紛紛拋匯下，新台幣匯率昨 (2) 日寫下自 2002 年以來單日最高升幅，收盤升 9.5 角，新台幣最終收在 31.064 元，從 4/2 的 33.26 元到 5/2 的 30.83 元，短短一個月足足升值 2.43 元，升幅 7.3%。近來國際金價短期走軟，自每盎司 3500 美元高點回落至 3222 美元，但自今年以來黃金已漲 38.67%，黃金礦脈指數也漲了 44.72%，法人表示，在四大因素支撐金價下，受惠黃金看漲，再加上估值偏低，金礦股將出現落後補漲行情。