台幣1個月強升7.3% 但論今年表現 比不上這檔高含金量指數漲了45%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-03 11:16
在出口商紛紛拋匯下，新台幣匯率昨 (2) 日寫下自 2002 年以來單日最高升幅，收盤升 9.5 角，新台幣最終收在 31.064 元，從 4/2 的 33.26 元到 5/2 的 30.83 元，短短一個月足足升值 2.43 元，升幅 7.3%。近來國際金價短期走軟，自每盎司 3500 美元高點回落至 3222 美元，但自今年以來黃金已漲 38.67%，黃金礦脈指數也漲了 44.72%，法人表示，在四大因素支撐金價下，受惠黃金看漲，再加上估值偏低，金礦股將出現落後補漲行情。
貿易緊張局勢略趨和緩則拖累金價連兩週收黑，根據彭博資訊美元計價，本週黃金期貨價格下跌 2.24%，政策，短線市場消化賣壓後，資金輪動行情中應有投資機會。
觀察近月期貨金價，截至昨日最新價位 3222.2 美元，今年以來已漲 21.86%，一年以來已漲 38.67%，富時黃金礦脈指數昨日為 2922.34 美元，單月漲 4.52%，今年已漲 44.72%，一年以來已上漲 50.63%。
富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金 ETF 持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。
長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。
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