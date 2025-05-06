「金龍」出手了！台幣守穩30大關 瑞銀估美元會再走軟 黃金戰士再攀3500美元高峰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 14:17

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新台幣匯率在連續兩天史詩級升幅，昨日央行總裁楊金龍召開記者會信心喊話後，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今 (6) 日以 30.125 元開盤，匯價閃見 29 元，但迅速拉回，顯見央行有出手干預，中午暫收 30.185 元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今 (6) 日發表最新看法，認為美元近期出現超賣，並預計短期會呈盤整。聯準會主席鮑威爾不太可能被迫下台，而 Fed 在其他央行正在放鬆政策的同時，對降息持謹慎態度。雖然 3 月美國就業資料顯示月度職位空缺數量是自 2021 年 1 月以來最低，但裁員人數下降表明，勞動力市場（包括週五公佈的 4 月非農就業資料）總體具韌性，最多只是緩步走疲。這應會遏制避險情緒，並有助於支撐美元。

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從中期來看，瑞銀認為美元疲軟的趨勢可能再現。與此同時，金價應會受到 “避險” 需求和結構性買盤的良好支撐，應會朝著 3,500 美元 / 盎司的基準情景目標上升。

美國經濟放緩速度可能快於其他國家，而巨大的財政赤字將日益成為焦點。 雖然活動資料尚未顯示特朗普關稅決策的影響，但情緒指標開始反映未來產出下滑，這表明負面情緒正在籠罩美國經濟。在基準情景下，瑞銀預計 2025 年美國經濟增長將達到 1.5%，低於今年稍早預測的超過 2%。預計歐元區今年的增長率為 0.7%（比 2025 年初低約 0.2 個百分點）。另外，截至去年 12 月，美國債務與 GDP 的比率為 123%，美國利息成本上升可能在中長期內不利於美元。

瑞銀預測各國央行將在 2025 年買入約 1,000 公噸的黃金（此前過去三年的購買量一直保持在這一水準附近），並將對 2025 年交易所交易基金 （ETF） 淨購買量的預測從 300 公噸上調至 450 公噸。由於持續的關稅和地緣政治不確定性，認為黃金繼續受到良好支撐，應會朝著 3,500 美元 / 盎司的基準情景目標上升。