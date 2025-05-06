「金龍」出手了！台幣守穩30大關 瑞銀估美元會再走軟 黃金戰士再攀3500美元高峰
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 14:17
新台幣匯率在連續兩天史詩級升幅，昨日央行總裁楊金龍召開記者會信心喊話後，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今 (6) 日以 30.125 元開盤，匯價閃見 29 元，但迅速拉回，顯見央行有出手干預，中午暫收 30.185 元。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今 (6) 日發表最新看法，認為美元近期出現超賣，並預計短期會呈盤整。聯準會主席鮑威爾不太可能被迫下台，而 Fed 在其他央行正在放鬆政策的同時，對降息持謹慎態度。雖然 3 月美國就業資料顯示月度職位空缺數量是自 2021 年 1 月以來最低，但裁員人數下降表明，勞動力市場（包括週五公佈的 4 月非農就業資料）總體具韌性，最多只是緩步走疲。這應會遏制避險情緒，並有助於支撐美元。
從中期來看，瑞銀認為美元疲軟的趨勢可能再現。與此同時，金價應會受到 “避險” 需求和結構性買盤的良好支撐，應會朝著 3,500 美元 / 盎司的基準情景目標上升。
美國經濟放緩速度可能快於其他國家，而巨大的財政赤字將日益成為焦點。 雖然活動資料尚未顯示特朗普關稅決策的影響，但情緒指標開始反映未來產出下滑，這表明負面情緒正在籠罩美國經濟。在基準情景下，瑞銀預計 2025 年美國經濟增長將達到 1.5%，低於今年稍早預測的超過 2%。預計歐元區今年的增長率為 0.7%（比 2025 年初低約 0.2 個百分點）。另外，截至去年 12 月，美國債務與 GDP 的比率為 123%，美國利息成本上升可能在中長期內不利於美元。
瑞銀認為，Fed 應會在今年下半年的稍晚恢復降息。為了平衡對增長的擔憂和通脹捲土重來的風險，美國央行的政策調整空間在短期內似乎較為有限。鮑威爾強調，他致力於確保因關稅上調而導致的一次性價格上漲不會引發可能持續推升通脹的第二輪效應。然而，瑞銀認為，隨著價格壓力緩解和勞動力市場走疲，Fed 將能夠在今年下半年恢復寬鬆政策，下調利率 75-100 個基點以支持增長。利率走低將支撐金價，因為持有黃金的機會成本下降。
此外，對黃金的結構性需求也正在上升。 在避險需求勁升之後，潛在貿易協定的消息面不斷改善，這可能會限制黃金的潛在上行空間，黃金配置也出現更多結構性轉變的跡象。例如，北京允許保險基金投資于黃金，而全球央行正在系統性地提高黃金在總儲備中的份額。
瑞銀預測各國央行將在 2025 年買入約 1,000 公噸的黃金（此前過去三年的購買量一直保持在這一水準附近），並將對 2025 年交易所交易基金 （ETF） 淨購買量的預測從 300 公噸上調至 450 公噸。由於持續的關稅和地緣政治不確定性，認為黃金繼續受到良好支撐，應會朝著 3,500 美元 / 盎司的基準情景目標上升。
因此，瑞銀傾向於短期內逢高減持美元，並加倉日元、歐元、英鎊和澳元等貨幣，並偏好賣出美元的上行風險，以增強收益。然而，黃金仍然是一種有效的投資組合多元化和對沖工具，建議在平衡型和多元化投資組合中配置約 5% 的黃金。
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