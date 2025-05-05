新台幣驚天暴衝勒不住 早盤升逾1.3元見2字頭 出口商、壽險齊聲哀嚎
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-05 09:46
新台幣上周五史無前例創下「一天升值超過 1 元」的紀錄，市場譁然，不過，今 (5) 日匯市開盤不到半小時再度狂飆，連破 31 元、30 元整數大關，升值超過 1.3 元，最高已來到 29.745 元，與加權指數跌逾百點脫鉤，法人分析，出口商和壽險業者恐哀鴻遍野。
統一投顧指出，新台幣匯率一旦升破 30 元價，除了出口商，壽險公司也將哀鴻遍野，龐大的匯損會使壽險公司從大型金控獲利的金雞母，搖身一變成為重災區。
觀察主要亞幣，新台幣升幅超過 4%，反觀多數亞幣呈現漲跌互見，並未有暴升情形，作為出口主要競爭對手的韓元更是小貶 0.1% 左右，而泰銖升近 0.6%，日元升 0.5%，星元升逾 0.3%，離岸人民幣升約 0.3%，美元指數則跌 0.3% 左右。
台灣央行已否認是美國施壓，直指是外資匯入，使國內匯市美元供給大幅增加，再加上預期心理使新台幣暴升。
不過，市場質疑，上周五外資僅在集中市場買超 524 億元，並非驚人天量，何以造成新台幣有暴升 1 元的力道，而即便是 4 月股災外資賣超，也並未造成新台幣暴挫情形，今日股匯明顯脫鉤，究竟是何種力道造成新台幣狂飆，仍待央行解釋。
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