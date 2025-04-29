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川普稱習近平主動來電 中國外交部：近期中美兩國元首沒通話

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 16:00

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中國外交部發言人郭嘉昆周一表示，近期兩國元首沒有通話。（圖：Shutterstock）

美國總統川普接受《時代》雜誌採訪時表示，中國國家主席習近平給他打了電話，中國外交部發言人郭嘉昆周一（28 日）對此表示，近期兩國元首沒有通話，沒有就關稅問題進行磋商或談判。

根據《時代》在 4 月 25 日公布的專訪，川普說：「他（習近平）打過電話，我不認為這代表他示弱。」


另據《CNBC》報導，美國財政部長貝森特周一說，美中關稅戰是否降溫，由中國決定。

貝森特指出，美國政府各部門都與中國接觸，就貿易談判而言，就等著看如何發展，這得由中國決定是否（為緊張關係）降溫，中國產品對美銷售是美國對中的五倍，所以向彼此課徵 120%、145% 的關稅難以持久。

他說道：「我方有標準協商範本，不會公開。美方有 15 至 18 個重要貿易關係，先不談中國，因為是較複雜的協商，與其他 17 國，特別是亞洲國家，多國跟我方接觸，提出非常好的建議，（我方）正在評估。」

另據《路透社》報導，貝森特說，貿易談判取得進展，可望在本周或下周達成第一份貿易協議。

他表示，美國和印度有可能在未來幾天內達成協議，這是美國與 15 至 18 個「重要貿易夥伴」達成的協議之一。

川普 4 月 2 日宣布徵收廣泛全球關稅後，全球市場對關稅走向感到不安。儘管川普政府一直聲稱正與多國談判，但目前仍未宣布達成任何協議。

文章標籤

習近平川普關稅美國中國

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