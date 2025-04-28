美外交政策雜誌：中美貿易脫鉤面臨三大挑戰

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 11:50

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美國政府近期傳出將在關稅談判中施壓其他國家，要求其限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。然而，在一篇美國《外交政策》雜誌文章中，歐洲外交關係協會地緣經濟高級政策研究員 Agathe Demarais 就指出，中美之間的「脫鉤」並非易事，並可能面對三大挑戰。

挑戰一：美方施壓可能對美國自身經濟造成更大損害

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首先，Demarais 表示，推動與中國「脫鉤」可能對美國造成更大的經濟衝擊。根據國際貨幣基金組織（IMF）的估算，貿易戰將使美國 2024 年的 GDP 增長下降 0.9 個百分點，而對中國的經濟影響則相對較小。

美國從中國進口的商品總額達到 4390 億美元，是中國從美國進口商品的三倍多，代表美國公司需要支付的關稅將遠高於中國公司。

此外，美中貿易結構也進一步揭示了為何美國經濟將遭遇更大挑戰。中國為為美國提供的智慧型手機和電腦顯示器等產品，在美國市場的進口占比高達四分之三，且美國目前無法迅速增加生產能力或找到替代供應商，導致美國消費者面臨電子產品價格的急劇上漲。

相較之下，若美國停止向中國出口商品，中國的影響相對較小，因為中國從美國進口的大多是石油、大豆等低階且易替代的商品。

挑戰二：全球或不願支持美國的經濟政策

Demarais 指出，第二個問題是，若其他國家被要求選邊站，它們可能不會選擇支持美國。歐洲的立場尤為關鍵，但最近的政策趨勢顯示，歐洲國家對中國的立場可能更靈活。例如，今年 4 月，歐盟就同意重新與中國就電動汽車關稅進行談判。

此外，全球其他國家大多與中國保持密切的貿易關係，這些國家可能會優先平衡對美國和中國的貿易利益，而非單純站隊。例如，日本在面對美方施壓時，就強調說與中國的貿易關係對其經濟非常重要。

挑戰三：美國施壓條件不明或成為一大挑戰

最後，中國要求全球與中國「脫鉤」的要求缺乏明確性。美國未能清晰地表達與中國「脫鉤」的具體條件，使其他國家難以做出果斷決策。

美方的立場變化無常，對盟友的信任造成了損害。許多國家擔心美國可能隨時改變政策，甚至推翻已有的協議，使全球各國對美方政策的可靠性產生了疑慮