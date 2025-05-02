Citadel翻紅！華爾街最強避險基金4月大逆襲

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 02:30

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根據《華爾街日報》周四 (5/1) 報導，由華爾街大亨格里芬 (Ken Griffin) 領軍的避險基金 Citadel，在四月市場劇烈波動中逆勢操作，旗下多支基金皆繳出正報酬，主力 Wellington 基金正式擺脫第一季虧損，年內轉為上漲。

據知情人士透露，Citadel 旗艦型 Wellington 基金 4 月上漲 1.3%，表現優於同期整體股市。該基金今年第一季曾小幅下跌 0.8%，但在 4 月成功扳回劣勢，年初至今累計報酬轉為正 0.5%。

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多策略基金全線上漲 股票與利率交易居功

雖然 Citadel 未透露 Wellington 具體操作細節，但其他策略基金的表現提供了操作線索。其中，股票策略基金上漲 2.2%、戰術交易基金上漲 1.9%、全球固定收益基金則上漲 1.2%，顯示該公司在不同市場板塊上均有所斬獲。

分析指出，四月股市因川普政府反覆的關稅政策與對聯準會的批評而動盪不安，許多對沖基金因「擁擠交易」與共同持股暴露而承壓。但 Citadel 不僅頂住壓力，甚至逆勢出擊，成功取得獲利。

知情人士指出，格里芬在內部會議中鼓勵投資團隊「積極進場、果斷下單」，並向四分之一的美股選股經理人配置更多資金，展現進攻姿態。他在會中強調：「光有看法不夠，還要轉化為明確持倉。」

格里芬再批川普政策：貿易戰走向「荒謬境地」

除了操作層面，格里芬也再次批評川普的經濟政策。他近日在美國新聞媒體《Semafor》主辦的論壇上表示，美國的貿易戰策略已經「走向荒謬」，反而傷害美國品牌與市場穩定性。

他直言：「我們現在的政策推進太混亂，很多地方亂了套。原本想解決的問題，反而因為政策不確定性而更難解。」