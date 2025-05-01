前DeepSeek核心開發者羅福莉助力！小米突襲開源MiMo-7B大型語言模型

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 21:53

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根據官方釋出的技術報告，MiMo-7B 僅使用 70 億參數，卻在兩大關鍵任務：數學推理與程式碼生成中，分別超越 OpenAI 的 o1-mini 以及阿里巴巴 (09988-HK) 320 億參數的 Qwen QwQ-32B-Preview。這一成果代表小米在小參數大型語言模型推理效能上取得重大突破。

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值得注意的是，外界普遍猜測此次 MiMo-7B 的問世，與前 DeepSeek 核心成員羅福莉加入小米密切相關。她於 2024 年底進入小米，擁有北京大學語言學碩士背景，曾任職阿里達摩院，並於多個國際頂會發表 AI 論文。

雖然此次技術報告未明確列出羅福莉為作者之一，但最後一位署名「CiCi」的神秘成員被廣泛推測即為她本人。

目前小米已將四個 MiMo-7B 模型版本（包括預訓練模型與強化學習微調版本）全數上傳至 Hugging Face 平台，開放給全球研究人員與開發者免費使用。突顯小米在 AI 領域不僅有技術實力，更有推動開放創新的決心。

MiMo-7B 特別針對複雜推理任務進行優化，其 Base 模型在 BBH 語言推理測試中得分達 75.2，超越 Qwen2.5-7B；經強化學習後的 MiMo-7B-RL 模型更在 AIME 2025 數學測試中取得 55.4 分，明顯勝過 OpenAI 的 o1-mini（50.7 分）；而在 LiveCodeBench v6 程式碼測試中拿下 49.3 分，大幅領先 QwQ-32B-Preview 的 39.1 分。

根據小米，MiMo-7B 採用三階段混合資料訓練策略，數學與程式碼相關數據最終佔比達 70%，擴展上下文長度至 32K。同時引入名為 「多令牌預測」（MTP）技術，可同步預測多個字元（token），大幅提升推理速度與生成效率。

在強化學習階段，小米精選了 13 萬條高難度、可驗證數據，並設計稀疏獎勵補強機制與分層架構，強化模型在高難度任務中的準確性。此外，也透過動態重採樣技術，防止模型過度學習簡單樣本。

不只如此，小米也同步開發名為 Seamless Rollout Engine 的訓練平台，整合非同步獎勵與連續採樣機制。根據報告，此平台可讓訓練速度提升 2.29 倍，驗證速度提升 1.96 倍，顯著縮短大型語言模型的開發週期，讓 AI 模型部署更具效率。