OpenAI開源AI模型延後至夏季推出！Altman：「成果驚豔值得等待」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 11:20

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OpenAI 開源模型將延後發布。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）日前在社群平台 X 上宣布，原定於 6 月初夏問世的 OpenAI 開源 AI 模型，將延後至今年夏末才正式推出。

OpenAI開源AI模型延後至夏季推出。(圖：Shutterstock)

Altman 強調，這款「開放 AI 模型」近期在內部研發中出現了「令人意外且驚豔的進展」，雖然還需更多時間完善，但成果「非常值得等待」。

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（圖：Sam Altman X）

這款即將登場的 OpenAI 開源模型，被設計為擁有與 OpenAI 自家 o 系列相似的高階「推理能力」。OpenAI 的目標是打造出超越目前市面上其他開源推理模型的產品，特別針對如 DeepSeek R1 等對手。

隨著 OpenAI 宣布將開源其模型，全球 AI 開源模型市場競爭愈發激烈。此前，AI 實驗室 Mistral 就率先推出全新推理模型系列 Magistral；中國 AI 團隊 Qwen 則於 4 月推出一套可切換「深度推理」與「快速反應」的混合式 AI 模型，展現開源模型技術正快速演進。

除了提升 AI 模型的核心推理性能外，OpenAI 也在內部研議是否為這款開源 AI 模型加入更多進階功能，例如連接 OpenAI 雲端模型來處理複雜查詢。

根據《TechCrunch》報導，該功能尚處於討論階段，是否會整合進最終產品仍不明確。