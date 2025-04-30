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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為15.63元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.82元，其中最高估值2.04元，最低估值1.66元，預估目標價為15.63元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.04(2.04)2.172.321.71
最低值1.66(1.66)1.681.711.71
平均值1.82(1.8)1.921.71
中位數1.82(1.79)1.91.971.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值431.27億441.27億456.32億418.98億
最低值370.88億372.32億377.87億418.98億
平均值399.74億408.32億422.98億418.98億
中位數401.97億412.52億417.75億418.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.160.791.041.391.82
營業收入375.43億418.80億477.47億689.39億898.67億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBVA

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