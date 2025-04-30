鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為15.63元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元上修至1.82元，其中最高估值2.04元，最低估值1.66元，預估目標價為15.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.04(2.04)
|2.17
|2.32
|1.71
|最低值
|1.66(1.66)
|1.68
|1.71
|1.71
|平均值
|1.82(1.8)
|1.9
|2
|1.71
|中位數
|1.82(1.79)
|1.9
|1.97
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|431.27億
|441.27億
|456.32億
|418.98億
|最低值
|370.88億
|372.32億
|377.87億
|418.98億
|平均值
|399.74億
|408.32億
|422.98億
|418.98億
|中位數
|401.97億
|412.52億
|417.75億
|418.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.79
|1.04
|1.39
|1.82
|營業收入
|375.43億
|418.80億
|477.47億
|689.39億
|898.67億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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