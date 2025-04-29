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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行BBVA-US的目標價調升至14.87元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)提出目標價估值：中位數由14.29元上修至14.87元，調升幅度4%。其中最高估值17.03元，最低估值11.13元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。

西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行今(29日)收盤價為14.335元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲4.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BBVA市場預估目標價

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