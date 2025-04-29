鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行BBVA-US的目標價調升至14.87元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)提出目標價估值：中位數由14.29元上修至14.87元，調升幅度4%。其中最高估值17.03元，最低估值11.13元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行今(29日)收盤價為14.335元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲4.59%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行BBVA-US的目標價調升至12.73元，幅度約4.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為12.73元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為13.93元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為66.00元
上一篇
下一篇