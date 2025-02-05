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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為12.73元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.68元，其中最高估值1.76元，最低估值1.51元，預估目標價為12.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.76(1.76)1.861.971.71
最低值1.51(1.51)1.51.531.71
平均值1.65(1.65)1.691.751.71
中位數1.68(1.64)1.661.741.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值380.89億394.67億408.58億418.98億
最低值350.92億363.51億377.87億418.98億
平均值367.46億375.24億391.35億418.98億
中位數368.91億374.10億389.00億418.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.160.791.041.391.82
營業收入375.43億418.80億477.47億689.39億402.04億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBVA

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