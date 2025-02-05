鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為12.73元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.68元，其中最高估值1.76元，最低估值1.51元，預估目標價為12.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.76(1.76)
|1.86
|1.97
|1.71
|最低值
|1.51(1.51)
|1.5
|1.53
|1.71
|平均值
|1.65(1.65)
|1.69
|1.75
|1.71
|中位數
|1.68(1.64)
|1.66
|1.74
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|380.89億
|394.67億
|408.58億
|418.98億
|最低值
|350.92億
|363.51億
|377.87億
|418.98億
|平均值
|367.46億
|375.24億
|391.35億
|418.98億
|中位數
|368.91億
|374.10億
|389.00億
|418.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.79
|1.04
|1.39
|1.82
|營業收入
|375.43億
|418.80億
|477.47億
|689.39億
|402.04億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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