鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行BBVA-US的目標價調升至12.73元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)提出目標價估值：中位數由12.16元上修至12.73元，調升幅度4.65%。其中最高估值14.17元，最低估值10.12元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀1位。
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行今(31日)收盤價為11.71元。近5日股價上漲4.65%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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