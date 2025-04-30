鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至5.54元，預估目標價為73.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.54元，其中最高估值6.39元，最低估值4.26元，預估目標價為73.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.39(6.93)
|8.64
|10.22
|13.01
|最低值
|4.26(4.26)
|3.72
|5.32
|6.97
|平均值
|5.48(5.54)
|6.49
|8.17
|9.5
|中位數
|5.54(5.82)
|6.67
|8.32
|9.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.10億
|55.08億
|61.14億
|70.90億
|最低值
|45.80億
|47.78億
|49.77億
|57.10億
|平均值
|46.72億
|51.26億
|55.48億
|60.17億
|中位數
|46.76億
|51.31億
|55.34億
|59.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|0.15
|營業收入
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
|42.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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