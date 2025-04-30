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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至5.54元，預估目標價為73.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.54元，其中最高估值6.39元，最低估值4.26元，預估目標價為73.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.39(6.93)8.6410.2213.01
最低值4.26(4.26)3.725.326.97
平均值5.48(5.54)6.498.179.5
中位數5.54(5.82)6.678.329.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.10億55.08億61.14億70.90億
最低值45.80億47.78億49.77億57.10億
平均值46.72億51.26億55.48億60.17億
中位數46.76億51.31億55.34億59.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.364.271.522.650.15
營業收入26.67億29.86億33.95億36.96億42.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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