白宮證實川普放寬汽車關稅措施 車廠避開雙重課稅壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 03:40

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美國白宮周二 (29 日) 證實，總統川普將簽署行政命令，調整汽車關稅政策，以減輕對汽車產業的衝擊。此舉是在美國主要車商及產業團體施壓後作出的妥協。

目前，美國對進口汽車維持 25% 的關稅，但新措施將防止其他關稅「疊加」施加於同一車輛或零件上。根據白宮官員說法，鋼鋁關稅、來自加拿大與墨西哥的 25% 關稅及其他一般性 10% 關稅，將不再額外疊加於汽車關稅之上。未來將以適用較高者為準，避免重複課稅。

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此外，即將於 5 月 3 日生效的 25% 汽車零件進口關稅仍將如期實施，但車商將可獲得一定比例的抵免。第一年可免稅進口價值約占國產車 3.75% 的零件，第二年降至 2.5%，第三年則完全取消。這項設計意在給予企業時間調整供應鏈，並加速生產回流美國。

車商肯定緩衝措施 但市場波動未解

通用汽車 (GM-US) 執行長芭拉 (Mary Barra)、福特汽車 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 以及 Stellantis(STLA-US) 董事長艾爾康 (John Elkann) 皆對政策調整表示歡迎。芭拉稱：「總統的領導協助 GM 等公司在美國市場上建立更公平的競爭環境。」法利亦指出：「新措施將有助於減輕關稅對汽車製造商、供應商及消費者的衝擊。」

然而，汽車產業對未來的不確定性仍然憂心。通用汽車即使公布強勁的季度財報，仍選擇撤回 2025 年財測，並推遲原訂的財報電話會議，直至新政策細節確定。

KPMG 美國汽車產業負責人拉羅卡 (Lenny LaRocca) 表示：「汽車業歡迎任何關稅緩衝，但在貿易政策變動頻繁下，市場波動性依然存在。」

產業團體示警 高關稅恐掀供應鏈危機

上周，美國六大汽車政策團體罕見聯合致函政府，警告若對進口零件課徵新關稅，將導致汽車銷售下滑、售價上漲、供應鏈混亂，並對美國汽車製造基地構成威脅。

業界指出，多數供應商財務結構脆弱，無法承受突然增加的關稅成本，任何單一供應商倒閉都可能引發汽車生產線停擺的骨牌效應。