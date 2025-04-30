哪一國？川普貿易協議「談妥了」卻保密到家 美股提前歡慶
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 02:26
美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周二 (29 日) 表示，川普政府已與一個尚未公開的國家完成初步貿易協議談判，僅待對方國家領袖及國會批准，預料很快正式公布。盧特尼克未透露是哪個國家，但強調並非中國，指出中國談判屬於財政部長貝森特 (Scott Bessent) 負責範疇。
盧特尼克在接受 《CNBC》的《The Exchange》節目訪問時語氣堅定地說：「我已經完成了這份協議，完成了、完成了、完成了，但還要等對方國家領袖與國會批准，我預期很快會有結果。」
這番談話釋出後，市場迅速反應，美股三大指數盤中觸及高點，道瓊工業指數一度上漲逾 400 點，標普 500 指數與那斯達克也隨之回升。
截稿前，道瓊工業指數漲近 360 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數漲近 110 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數跌近 0.2%。美國 10 年期公債殖利率跌至 4.17%，美元指數升至 99.050。
華爾街投資人解讀此舉可能為貿易局勢趨穩的重要信號，並期待新協議能為近期因關稅政策引發的市場波動注入緩和動能。
盧特尼克表示，他所負責的是美國與除中國以外各國的貿易協議，「中國談判屬於財政部長貝森特的職責範圍」。
這項聲明正值「解放日」(Liberation Day) 實施近一個月之際。川普政府當時宣布對全球多數國家商品加徵關稅，儘管部分關稅後續暫緩 90 天，但針對中國的進口關稅已提高至逾 100%。
白宮此前表示，已有數十個國家主動表達希望達成協議的意願，市場普遍揣測印度、南韓與日本為可能的對象之一，但尚無官方確認。
分析指出，由於關稅政策引發的不確定性，美國企業領袖與消費者信心雙雙下滑，多項調查顯示市場波動與景氣悲觀預期升高。
川普政府希望透過推動國內製造來穩定供應鏈，盧特尼克此番受訪地點選在亞利桑那州一座新建的半導體工廠，他強調推動本土製造與供應鏈重組正是川普關稅政策的核心目標之一。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇