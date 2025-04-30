哪一國？川普貿易協議「談妥了」卻保密到家 美股提前歡慶

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 02:26

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美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周二 (29 日) 表示，川普政府已與一個尚未公開的國家完成初步貿易協議談判，僅待對方國家領袖及國會批准，預料很快正式公布。盧特尼克未透露是哪個國家，但強調並非中國，指出中國談判屬於財政部長貝森特 (Scott Bessent) 負責範疇。

盧特尼克在接受 《CNBC》的《The Exchange》節目訪問時語氣堅定地說：「我已經完成了這份協議，完成了、完成了、完成了，但還要等對方國家領袖與國會批准，我預期很快會有結果。」

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華爾街投資人解讀此舉可能為貿易局勢趨穩的重要信號，並期待新協議能為近期因關稅政策引發的市場波動注入緩和動能。

盧特尼克表示，他所負責的是美國與除中國以外各國的貿易協議，「中國談判屬於財政部長貝森特的職責範圍」。

這項聲明正值「解放日」(Liberation Day) 實施近一個月之際。川普政府當時宣布對全球多數國家商品加徵關稅，儘管部分關稅後續暫緩 90 天，但針對中國的進口關稅已提高至逾 100%。

白宮此前表示，已有數十個國家主動表達希望達成協議的意願，市場普遍揣測印度、南韓與日本為可能的對象之一，但尚無官方確認。

分析指出，由於關稅政策引發的不確定性，美國企業領袖與消費者信心雙雙下滑，多項調查顯示市場波動與景氣悲觀預期升高。