川普親自致電施壓！亞馬遜急滅火否認標示關稅計畫

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 02:16

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美國總統川普周二 (29 日) 親自致電亞馬遜 (Amazon) 創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，就亞馬遜擬在商品價格旁標示關稅成本一事表達強烈不滿。數小時內，亞馬遜兩度發聲明澄清，最終宣布該構想「從未獲准且不會實施」。

事件起於《Punchbowl News》報導，亞馬遜考慮在旗下平台上顯示商品價格中包含多少關稅，引發白宮強烈反彈。白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 在例行記者會上斥責亞馬遜此舉是「敵意且具有政治意圖的行動」。

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在《Punchbowl News》報導發布後不久，川普便親自致電貝佐斯施壓。白宮隨後在例行記者會中大力抨擊亞馬遜，李威特表示：「我剛剛與總統通過電話，討論了亞馬遜的做法。」

李威特更拿出一份《路透》2021 年的報導，指控亞馬遜曾配合中國政府審查，刪除習近平著作的負面評論，暗示亞馬遜與中國有不透明的合作關係。

亞馬遜兩階段滅火 強調主站無變動

在白宮施壓下，亞馬遜先發表聲明指出，僅「超低價商品平台 Haul」曾考慮過標示進口費用，且「主站從未考慮實施，也無任何變動」。

隨後一小時內，亞馬遜再度補充，表示該構想「從未核准，且不會實施於任何平台」。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在社群平台 X 上回應，稱亞馬遜的澄清是「正確的舉動」。

川普與貝佐斯微妙關係浮上檯面

儘管貝佐斯過去常與川普關係緊張，但自川普連任後，貝佐斯多次釋出善意，包括捐贈 100 萬美元給川普就職基金、出席就職典禮，並調整旗下《華盛頓郵報》的評論方針，以貼近自由市場與個人自由的理念。

但亞馬遜業務仍遭受川普關稅政策重創。Wedbush Securities 分析，亞馬遜平台上多達 70% 的商品來自中國，面對新課徵高達 145% 的關稅，亞馬遜近期已開始聯繫賣家，調查新政策對物流與經營的影響。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 日前也坦言，未來賣家可能「不得不將關稅成本轉嫁至消費者」。

時序回顧

Punchbowl 報導亞馬遜擬標示關稅 川普親電貝佐斯施壓 白宮記者會痛批亞馬遜 亞馬遜首次澄清（僅限 Haul 平台） 亞馬遜最終否認（完全不會實施）

除了亞馬遜，中國電商平台 Temu 與 Shein 也因新關稅調漲售價。Temu 在結帳頁面新增進口附加費，每件商品加收 130% 至 150%。