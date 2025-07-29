掌控全球稀土7成開採、9成加工　面對中國鐵壁美國如何突圍？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-29 20:37

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據《CNBC》周二 (29 日) 報導，中國對稀土實施出口管制，成為中美貿易戰的強力武器，而美國正積極扭轉這一劣勢。7 月時，美國國防部宣布 4 億美元投資 MP Materials (MP-US)重建本土供應鏈，但專家認為短期內仍難擺脫對中國的依賴。

中國4月祭出稀土管制令後，美國加速推動供應鏈重建計畫。(圖:Shutterstock)

稀土是元素周期表上 17 種元素的總稱，特殊的原子結構讓它們具備獨特磁性，廣泛應用於電動車、風力發電機、國防設備、資料中心和各種高科技產品。

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美國過去曾是稀土產業龍頭，如今卻和全球多數國家一樣，高度仰賴中國供應。中國不僅開採全球 70% 的稀土，更掌控了 90% 的加工產能。

基準礦物情報公司稀土研究主管 Neha Mukherjee 直言：「中國長期獨霸這個市場，壟斷程度有增無減。他們的稀土分離和生產成本極低，其他國家根本無法競爭，這些價格根本不合理。」

4 月管制令產業大亂

稀土近幾個月已成為中國反制美國的利器。中國 4 月祭出出口管制後，多個產業受到衝擊，汽車業首當其衝。

智庫 Longview Global 董事總經理 Dewardric McNeal 分析：「中國花了好幾年時間打造這套出口管制工具，就是要反制美國和其他國家的『不公平』行為。過去 7 個月我們看到的只是冰山一角。」

美國砸錢搶救供應鏈

面對中國施壓，美國開始認真重建本土稀土產業。國防部 7 月宣布對 MP Materials 投資 4 億美元，這家公司擁有美國唯一運作中的稀土礦場，位於加州 Mountain Pass。高盛和摩根大通更提供 10 億美元貸款，協助擴建相關製造設備。

另一家公司 Energy Fuels (UUUU-US)5 年前開始在猶他州 White Mesa 廠區提煉稀土。這家傳統鈾礦公司發現，他們的技術可從含稀土的礦石中提取稀土，目前已能大量生產釹鐠氧化物，供應永磁體製造需求。

該公司執行長 Mark Chalmers 透露：「我們現在每年可處理 1,000 公噸釹鐠，第二階段目標是提升到 6,000 公噸，足夠供應 600 萬輛電動車。在政府支持下，我們也能生產鏑、鋱、釤等其他重稀土。」

專家潑冷水：短期難脫中

不過專家對前景並不樂觀，認為美國要擺脫對中國稀土的依賴還有很長的路要走。畢竟中國經過數十年累積的成本優勢和技術實力，不是短時間內能追上的。