打擊價購委託書 集保結算所強力出招

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-28 12:49

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股東會旺季來臨，集保結算所提醒投資人，價購委託書屬於嚴重違法行為，不僅該等委託書不會被計入股東會表決權，依《證券交易法》違法者將面臨 24 萬元 480 萬元的罰鍰。

每年股東會旺季，部分公司董事選舉競爭激烈，委託書徵求活動頻繁，市場上偶有違法以金錢或其他利益價購委託書的傳聞，鑑於近期股東會爭議事件頻傳，為維護市場秩序，並防範委託書徵求爭端，集保結算所日前邀集代為處理委託書徵求業者舉辦座談會，加強宣導股東個資保護及委託書合法徵求方式，敦促業者落實法令遵循，保護股東權益並健全公司治理。

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集保結算所稽核室經理陳子碇強調，配合金管會政策與指導，股東會期間集保結算所將不定期查核委託書徵求場所，確保徵求作業依法合規，對於任何涉嫌違法價購委託書的行為，呼籲投資人踴躍檢舉，並鼓勵民眾能夠積極協助提供錄音、錄影或照片等具體事證，如經查證屬實，且經金管會完成裁罰後，最高可獲得 20 萬元的檢舉獎金。