【量大強漲股整理】迎接五月份主流股呼之欲出？

鉅亨研報 2025-04-28 17:11

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加權指數今日開高走高，終場上漲 161.68 點，收在 20034.41 點，成交量 2154.54 億。



觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 58.67 億元，投信買超 22.67 億元，自營商賣超 3.73 億元，三大法人合計買超 77.60 億元，其中，投信連續四日買超，累計買超金額為 112.89 億，而自營商由買轉賣，外資則連續二日買超，累計買超金額為 204.35 億。

隨著美中貿易談判露出曙光，川普政府近期已針對貿易協議制定全新的談判框架，計畫在未來數月內與約 18 個主要貿易夥伴展開關稅與貿易磋商，美中關稅戰出現降溫跡象，激勵美國股市持續走高，上週五收盤已連續第四個交易日上漲，道瓊工業指數小幅上漲 20 點，那斯達克指數攀升 1.26%，費城半導體指數上漲 1.03%，(TSM-US) 台積電 ADR 亦上漲 0.6%，周線分別勁揚 10.9% 和 8.8%，指標股方面，(TSLA-US) 特斯拉大漲 9.8%，(NVDA-US) 輝達上漲 4%，川普上周五表示，美國與日本已「非常接近」達成新的關稅協議，面對各國貿易夥伴希望避免美方加徵關稅的壓力，川普政府已擬定一套新的協商架構，以加速雙邊或多邊談判的進行，市場將密切關注本周公布的重要經濟數據，包括週三發布的美國第一季 GDP 成長率以及週五公布的 4 月非農就業報告，預期 4 月非農就業人數將增加約 13.5 萬人，此外，科技巨頭「七雄」中的 (AMZN-US) 亞馬遜、(AAPL-US) 蘋果、(META-US)Meta 和 (MSFT-US) 微軟也將於本周陸續公布最新財報，備受市場矚目，另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基在教宗喪禮期間，與川普短暫會面，雙方討論了無條件停火的可能性，為地緣政治局勢有望朝更好的方向前進。

台股自 2 月底跌破月線以來，上週五首度成功站回月線之上，具有重要意義，為因應全球關稅衝擊並說明台灣立場，立法院訪問團於昨日晚間啟程前往美國，旨在推動台美合作法案，尋求雙方互利互惠、創造雙贏局面，台股今日以 19,972.07 點開出，開盤即上漲 99.34 點，漲幅 0.5％，隨後漲勢進一步擴大，一度上漲超過 150 點，終場上漲 161.68 點，收在 20034.41 點，成交量 2154.54 億，重新站上 2 萬點整數關卡，盤面焦點個股表現亮眼，(2330-TW) 台積電開盤上漲 10 元至 898 元，漲幅 1.13%，(2317-TW) 鴻海上漲 1 元至 140 元，盤中續強，最高觸及 143.5 元，(2454-TW) 聯發科開盤上漲 5 元至 1385 元，隨後拉回拉回整理，今日觀察三大法人籌碼動向，三大法人合計買超 77.60 億元，其中，投信已連續四個交易日買超，累計買超金額達 112.89 億元，自營商則由買超轉為賣超，外資則連續兩日買超，累計買超金額達 204.35 億元，從過往經驗來看，近十年每當台股在 4 月出現震盪回檔後進場布局，5 月及後三個月的表現多半不俗，以 2016 年、2018 年、2022 年與 2023 年為例，這四年在 4 月股市下跌後，5 月加權指數平均反彈 2.9％，後三個月的平均漲幅則達 5.9％，由此可見，震盪盤勢往往也伴隨投資機會的浮現。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.01%，收在 897 元，(NVDA-US) 輝達最新一代 B300 晶片生產時程提前至 5 月啟動，根據消息指出，B300 將採用台積電 5 奈米製程家族與 CoWoS-L 先進封裝技術，並延續先前 Bianca 架構設計，讓零組件供應與 ODM 代工的學習曲線得以順利銜接；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.52%，收在 142.5 元，轉投資的日本 (6753-JP) 夏普正積極推動事業重整，近期公告將旗下半導體與雷射業務分割，移轉至全資子公司夏普福山雷射。預計在 9 月下旬夏普將把夏普福山雷射的全部股權轉讓給鴻海子公司鴻元國際投資；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.17%，收在 1350 元，將於本週三舉行法人說明會，預計公布第一季財報、第二季財測及未來展望，儘管 2025 年第一季營收基期較高，且庫存回補力道減緩，預期聯發科第二季營收將可維持與上季持平，主要受惠於提前拉貨需求以及旗艦 SoC 市佔率持續提升。

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一再強調的 0 關稅資安股，再度成為盤面焦點!

(3147-TW) 大綜，盤中大漲 7%，再創歷史新高，最高來到 303.0 元，受惠於主要客戶 (2330-TW) 台積電在台灣建廠需求強勁，第一季營收較前一季幾乎翻倍成長，獲得市場高度肯定，今日盤中創下歷史新高，來到 303.0 元，從技術面來看，近期股價表現明顯強於大盤，且已領先大盤回升至 4 月 7 日台股重挫前的高點位置。

(6140-TW) 訊達，盤中大漲 9%，再創波段新高，最高來到 51.30 元，2025 台北國際安全科技應用博覽會以「打造安全的物聯網供應鏈」為目標，集結產業領袖與資安專家，共同深入探討 AIoT 領域在快速演變過程中所面臨的關鍵挑戰。



(2468-TW) 華經，上漲 9.89%，收在 80.0 元，IC 通路大廠 (3702-TW) 大聯大完成對華經的公開收購案，根據公告，截至 4 月 23 日收購期滿，實際收購股數達 33,348,481 股，約為原預計上限 35,681,000 股的 93.5%，不僅順利達成最低收購門檻，亦已獲得公平會核准。



(6163-TW) 華電網，上漲 9.95%，收在 21.55 元，公布 2025 年 3 月合併營收達 4.38 億元，創下近兩個月新高，月增 104.34%、年增 16.72%，營收雙雙成長，表現亮眼，累計 2025 年前三個月，合併營收約 12.47 億元，較去年同期成長 37.96%。



(4572-TW) 駐龍，上漲 1.97%，收在 181.0 元，隨著美中關稅戰持續升級，(BA-US) 波音近期成為兩國對峙的焦點，儘管中國為回應川普政府的高額關稅，已退回三架波音飛機，並可能退還高達 50 架未交付的訂單。然而，市場認為波音或可藉此機會開拓其他國家市場，從而減少虧損，受益於轉單效應，台灣波音供應鏈駐龍，有望受惠。



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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師