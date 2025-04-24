中國央行等多部門攜手 為企業全球化發展注入金融活水

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-24 08:09

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中國人民銀行（央行）周三（23 日）舉辦記者會，介紹《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》（下稱《行動方案》）有關情況。

據《新華社》報導，以《行動方案》為契機，各方將強化跨境金融服務政策，更好地服務企業跨境展業興業，為企業全球化發展注入更多金融活水。

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日前央行、金融監管總局、國家外匯局和上海市政府聯合印發《行動方案》，從提高跨境結算效率、強化匯率避險服務、強化融資服務等五方面提出 18 條舉措。

央行黨委委員、副總裁陸磊表示，《行動方案》有兩個核心要點：一是突出上海國際金融中心建設；二是聚焦提升跨境金融服務便利化。

陸磊坦言，與金融強國目標要求相比，仍然有一定差距，需要有針對性地加以改進。

陸磊表示，以《行動方案》出台為契機，央行將不斷強化跨境金融服務政策工具箱，形成更加適配外向型經濟的金融體系。

上海市委常委、常務副市長吳偉表示，將全力配合金融監管部門抓緊推動《行動方案》落實，確保每項舉措都能轉化為企業看得見、摸得著的實際紅利，更好地服務企業跨境展業興業，為企業全球化發展注入更多金融活水。