上海飛倫敦航班出現100元低價票？不含稅價 總價最低1,489元

2025-12-09

對岸網友周一（8 日）發現 12 月 9 日從上海浦東飛往倫敦的航班出現人民幣（下同）100 元低價票。

（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，攜程平台 12 月 9 日當天有多趟上海浦東至倫敦的航班，如果僅看單程直飛，當日只有東方航空 (00670-HK) 的航班，機票含稅價格為 6,619 元起。涉及中轉的國航 (00753-HK) 、國泰 (00293-HK) 、阿聯酋等航空公司航班，票價在 2,000 元到 3,000 元。

當日南航 (600029-CN) 從浦東起飛、經停武漢飛往倫敦的含稅票價為 1,489 元起，進一步點擊預訂詳情後會顯示，成人票基礎票價為 100 元，稅費為 1,389 元，總價 1,489 元，應該就是網友所說的 100 元低價票。

該價位持續至 12 月 29 日，在武漢中轉 9 小時 55 分，行李直達，航班總時長為 23 小時 55 分。在南航 App 上同樣能查詢看該航班，顯示武漢機場還提供免費住宿、優惠旅遊等服務。

據《極目新聞》報導，武漢天河國際機場工作人員稱，旅客若從武漢中轉，確實可以免費提供隔夜住宿的酒店，免費餐食服務僅當日中轉旅客可享用，具體詳情可在「中轉旅客服務通」微信小程式上查詢。

上海飛倫敦 100 塊的消息迅速傳播，也讓不少想出行的網友激動不已。有網友發文寫道，第一反應是手機壞了，第二反應是「這比我打車去機場還便宜」，當看到艙位充足時開始心跳加快，點進購票頁面結算時才發現總價是 1,489 元，那張「100 元機票」，只是不含稅的「數字幻覺」。

行業人士分析，低價票與航空公司淡季運力調配策略相關。年底是中國飛往歐洲航線的淡季，航班座位空置率較高，航空業者通過放出低價基礎票，既能填充空座減少虧損，也能借助中轉福利吸引旅客選擇聯程航班，同時帶動中轉城市消費。

據《北京日報》報導，近年來中國航空公司在中歐航線上的運力比重顯著提升，已達 77%，成本優勢讓票價更具競爭力。