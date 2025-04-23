鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控(WAL-US)EPS預估下修至8.65元，預估目標價為94.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.79元下修至8.65元，其中最高估值9.01元，最低估值8.27元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.01(9)
|11.12
|13.03
|最低值
|8.27(8.16)
|9.78
|11.02
|平均值
|8.67(8.72)
|10.46
|11.84
|中位數
|8.65(8.79)
|10.49
|11.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.30億
|37.85億
|41.46億
|最低值
|33.73億
|36.45億
|38.83億
|平均值
|33.90億
|37.19億
|40.52億
|中位數
|33.80億
|37.21億
|41.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.04
|8.67
|9.70
|6.54
|7.09
|營業收入
|13.18億
|20.70億
|27.24億
|43.64億
|50.23億
詳細資訊請看美股內頁：
西方聯盟金控(WAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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