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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控(WAL-US)EPS預估下修至8.65元，預估目標價為94.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.79元下修至8.65元，其中最高估值9.01元，最低估值8.27元，預估目標價為94.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.01(9)11.1213.03
最低值8.27(8.16)9.7811.02
平均值8.67(8.72)10.4611.84
中位數8.65(8.79)10.4911.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值34.30億37.85億41.46億
最低值33.73億36.45億38.83億
平均值33.90億37.19億40.52億
中位數33.80億37.21億41.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.048.679.706.547.09
營業收入13.18億20.70億27.24億43.64億50.23億

詳細資訊請看美股內頁：
西方聯盟金控(WAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWAL

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